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Україну завтра огорне туман

Україну завтра огорне туман
Синоптики попереджають про туман на території України у понеділок, 18 листопада.

Про це йдеться на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«18 листопада вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.

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Ускладнення погодних умов відповідає I рівню небезпечності.


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Теги: туман, Україна
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