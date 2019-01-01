Україну завтра огорне туман
Сьогодні, 18:14
Синоптики попереджають про туман на території України у понеділок, 18 листопада.
Про це йдеться на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
«18 листопада вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З 20 листопада в Україну прийдуть морози, – синоптик
Ускладнення погодних умов відповідає I рівню небезпечності.
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Про це йдеться на сайті ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
«18 листопада вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м», - йдеться у повідомленні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: З 20 листопада в Україну прийдуть морози, – синоптик
Ускладнення погодних умов відповідає I рівню небезпечності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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