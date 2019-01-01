У Володимирі – День жалоби за загиблим військовим





Відповідне розпорядження підписав міський голова Петро Саганюк, - йдеться на офіційній сторінці міста Володимир-Волинський.



У зв’язку із



"У цей день просимо на адміністративних приміщеннях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій приспустити Державний Прапор України та пов’язати чорну стрічку, а також внести відповідні зміни до всіх запланованих розважальних культурно-масових заходів, обмежити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства й у громадському транспорті", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 листопада у Володимирі-Волинському оголисили Днем жалоби.Відповідне розпорядження підписав міський голова Петро Саганюк, - йдеться на офіційній сторінці міста Володимир-Волинський.У зв’язку із загибеллю військовослужбовця 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Юрія Хоміка , який брав участь у ООС на Сході України, з метою вшанування його пам’яті, у Володимирі-Волинському 18-те листопада 2019-го року оголошене Днем жалоби."У цей день просимо на адміністративних приміщеннях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій приспустити Державний Прапор України та пов’язати чорну стрічку, а також внести відповідні зміни до всіх запланованих розважальних культурно-масових заходів, обмежити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства й у громадському транспорті", - йдеться у повідомлені.

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