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У Володимирі – День жалоби за загиблим військовим

У Володимирі – День жалоби за загиблим військовим
18 листопада у Володимирі-Волинському оголисили Днем жалоби.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Петро Саганюк, - йдеться на офіційній сторінці міста Володимир-Волинський.

У зв’язку із загибеллю військовослужбовця 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Юрія Хоміка, який брав участь у ООС на Сході України, з метою вшанування його пам’яті, у Володимирі-Волинському 18-те листопада 2019-го року оголошене Днем жалоби.

"У цей день просимо на адміністративних приміщеннях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій приспустити Державний Прапор України та пов’язати чорну стрічку, а також внести відповідні зміни до всіх запланованих розважальних культурно-масових заходів, обмежити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства й у громадському транспорті", - йдеться у повідомлені.

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Теги: День жалоби, Волинь
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