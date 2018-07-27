Вдруге за тиждень на Сході загинув військовий волинської бригади

Передчасно на Сході України загинув. Ворожа куля обірвала життя бійця 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Про втрату повідомляють на сторінці 14 ОМБр у фейсбуці.«Війна триває… Безжальна…Знову біль втрати…Ворожа куля обірвала життя нашого побратима Артема Соколова…Брате, допомагай нам із небес… Допоможи нам помститися за твою смерть, за смерть кожного українського воїна, знищити російську гниль, що отруїла нашу землю, перемогти… Ти ж так цього хотів!..Спочивай із миром, брате… Пам’ять про тебе, незгасимою свічкою освітлюватиме наші душі і шлях до Перемоги…Командування та особовий склад 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого висловлюють співчуття рідним та близьким Артема Соколова. Тужимо разом із вами… Вічна пам’ять Герою…», – йдеться у повідомленні.