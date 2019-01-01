«Волинь» перемогла у матчі з «Прикарпаттям»





Підопічні Андрія Тлумака прибула в майже сусідній Івано-Франківськ з вражаючою переможною серією. Причому в гостях, волею календаря, не бували вже досить тривалий відрізок. Зовсім по-іншому йдуть справи сьогодні у івано-франківців. Після двох поспіль поразок на "Волинь" господарі налаштовувалися виключно самовіддачею, - пише



Суперники обмінялися голами в середині першого тайму, і рівний рахунок зберігався на табло до заключного відрізка зустрічі. А вже коли почалося компенсований арбітром час - "Прикарпаття" втратило м'яч в атаці, тут же отримавши результативний контрвипад. "Волинь" провела швидкісний наступ правим краєм, в ході якого Карпенко переадресував м'яч в центр на Волошиновича. Сольний слаломний прохід і завершальний м'який удар над воротарем - 1:2. Так і продовжилася переможна хода "Волині", але в цей раз три очки далися лучанам вкрай складно.



Ростислав Волошинович (Волинь) вийшов на заміну і вирішив долю зустрічі на користь своєї команди. Важко сказати, обійшлося без рикошету у взятті воріт, але в будь-якому випадку переможний м'яч вийшов дуже ефектним, пише Sport Arena.



Чемпіонат України. Перша ліга. 18 тур

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) - «Волинь» (Луцьк) - 1:2 (1:1)

Голи: Француз (20) - Цюпа (28), Волошинович (90+1).



Прикарпаття: Новак, Борисевич (Шпирка, 17), Пастух, Француз, Конкольняк, Оринчак, Дербах, Семотюк, Кузьмин, Цюцюра (Дитко, 61), Барчук.

Волинь: Леванідов, Сімінін, Курко, Ульянов, Цюпа, Рябов, Чачуа, Климець (Волошинович, 63), Хагназарі (Пономар, 60), Кожанов (Мельничук, 90+4), Карпенко.

Попередження: Барчук (37), Дербах (45+1), Француз (71), Дитко (90+5) - Курко (31), Мельничук (90+6).



16 листопада. 15:00. Івано-Франківськ, стадіон "Рух". 2500 глядачів. +11 С.

Арбітр: М.Балакін (Київська обл.). Асистенти арбітра: Д.Марченко, Р.Єрмоленко (обидва - Чернігів).

4-й арбітр: М.Липко (Івано-Франківськ). Спостерігач арбітражу: М.Васюта (Рівне).



https://youtu.be/LZS021qMt1c

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 листопада на стадіоні "Рух" відбувся матч між франківським міським клубом та командою «Волинь».Підопічніприбула в майже сусідній Івано-Франківськ з вражаючою переможною серією. Причому в гостях, волею календаря, не бували вже досить тривалий відрізок. Зовсім по-іншому йдуть справи сьогодні у івано-франківців. Після двох поспіль поразок на "Волинь" господарі налаштовувалися виключно самовіддачею, - пише Бліц.інфо Суперники обмінялися голами в середині першого тайму, і рівний рахунок зберігався на табло до заключного відрізка зустрічі. А вже коли почалося компенсований арбітром час - "Прикарпаття" втратило м'яч в атаці, тут же отримавши результативний контрвипад. "Волинь" провела швидкісний наступ правим краєм, в ході якого Карпенко переадресував м'яч в центр на Волошиновича. Сольний слаломний прохід і завершальний м'який удар над воротарем - 1:2. Так і продовжилася переможна хода "Волині", але в цей раз три очки далися лучанам вкрай складно.(Волинь) вийшов на заміну і вирішив долю зустрічі на користь своєї команди. Важко сказати, обійшлося без рикошету у взятті воріт, але в будь-якому випадку переможний м'яч вийшов дуже ефектним, пише Sport Arena.Чемпіонат України. Перша ліга. 18 тур«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) - «Волинь» (Луцьк) - 1:2 (1:1)Голи: Француз (20) - Цюпа (28), Волошинович (90+1).Прикарпаття: Новак, Борисевич (Шпирка, 17), Пастух, Француз, Конкольняк, Оринчак, Дербах, Семотюк, Кузьмин, Цюцюра (Дитко, 61), Барчук.Волинь: Леванідов, Сімінін, Курко, Ульянов, Цюпа, Рябов, Чачуа, Климець (Волошинович, 63), Хагназарі (Пономар, 60), Кожанов (Мельничук, 90+4), Карпенко.Попередження: Барчук (37), Дербах (45+1), Француз (71), Дитко (90+5) - Курко (31), Мельничук (90+6).16 листопада. 15:00. Івано-Франківськ, стадіон "Рух". 2500 глядачів. +11 С.Арбітр: М.Балакін (Київська обл.). Асистенти арбітра: Д.Марченко, Р.Єрмоленко (обидва - Чернігів).4-й арбітр: М.Липко (Івано-Франківськ). Спостерігач арбітражу: М.Васюта (Рівне).https://youtu.be/LZS021qMt1c

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