Луцький тренер готуватиме команду «Мотор» до Ліги чемпіонів

Лучанина Ростислава Ланевича призначили виконувачем обов’язків головного тренера шестиразового чемпіона української гандбольної Суперліги останніх років запорізького «Мотора».



Керівництво клубу доручило Ланевичу тренерство після відставки Миколи Степанця. Причиною цьому став невдалий виступ запоріжців в Лізі чемпіонів, - пишуть



У групі «B» запоріжани займають останнє місце. Єдине очко до свого активу «Мотору» дала виїзна нічия з «Порто». А у минулому турі чинний чемпіон України вдома поступився французькому «Монпельє» (25:26), ведучи по ходу зустрічі 5 м’ячів.



Тепер рятувати становище команди доведеться волинському фахівцю. Цього року «Мотор» у найпрестижнішому турнірі континенту мусить зіграти ще три матчі: 17-го листопада – «Монпельє» – «Мотор»; 20-го листопада –«Кіль» – «Мотор»; 27-го листопада – «Мотор» вдома прийматиме португальське «Порту».



Зазначимо, Ланевич увійшов до тренерського штабу Степанця перед початком нинішнього сезону. Раніше він три сезони очолював фарм-клуб «Мотора» – «ЗНТУ-ЗАС».



Довідково: Ростислав Ланевич виступав за команду «Волинь-Луцьк». З 2001-го року працював тренером-викладачем обласної дитячо-юнацької спортивної школи у Луцьку. Майстер спорту України з пляжного гандболу, заслужений тренер України з пляжного гандболу. З 2016-го по 2019-ий – головний тренер команди «ЗНТУ-ЗАС», яка під керівництвом Ланевича завоював бронзу ЧУ 2017-го та 2019-го років. Перед стартом сезону-2019/2020 увійшов до тренерського штабу «Мотора».

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