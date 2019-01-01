Лучан запрошують на виставку присвячену Олені Блаватській

Олени Петрівни Блаватської, відбудеться у Луцьку.



Виставка підготовлена громадською організацією „Теософське товариство в Україні” і присвячена 130-й річниці виходу у світ „Ключа до Теософії”, визначного твору Олени Петрівна Блаватської, видатної співвітчизниці, всесвітньо визнаної письменниці, філософа, мандрівниці, засновниці Теософського товариства. Виставка буде розміщена у Волинській обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки з 18 листопада по 07 грудня 2019 року, - повідомляють



О. П. Блаватська справила великий вплив на культуру - науку, релігію, мистецтво. Вона заклала основи формування нової картини світу, заснованої на принципі Єдності усього сущого, і нового способу людських відносин - стосунків Загального Братерства людства. Її твори перекладені усіма мовами світу. Ім'я Олени Петрівни Блаватської увійшло до числа видатних діячів культури нашої країни і світу. Воно складає гордість нашого народу, його значення в майбутньому буде усвідомлене ще більшою мірою.



Виставку супроводжує низка заходів:



18 листопада о 15.00 – відкриття Виставки. Вступне слово про місію, життя та спадок О.П.Блаватської – Президент Теософського товариства в Україні С.Й.Гавриленко (Київ)..

23 листопада – лекція-бесіда „Слідами життя та творчості Олени Блаватської”, Початок о 14.00.

30 листопада – лекція-бесіда „’Таємна Доктрина’ О.П.Блаватської, cьогоднішнє прочитання”. Початок о 14.00.

07 грудня – лекція-бесіда „О.П.Блаватська про синтез науки, релігії та філософії”. Початок о 14.00.



Запрошуємо волинян та гостей Луцька відвідати виставку, яка працює з 9.00 до 18.00, крім п'ятниці.



Вхід вільний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відкриття виставки "Невичерпне джерело”, яка присвячена життю та спадщині, відбудеться у Луцьку.Виставка підготовлена громадською організацією „Теософське товариство в Україні” і присвячена 130-й річниці виходу у світ „Ключа до Теософії”, визначного твору Олени Петрівна Блаватської, видатної співвітчизниці, всесвітньо визнаної письменниці, філософа, мандрівниці, засновниці Теософського товариства. Виставка буде розміщена у Волинській обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки з 18 листопада по 07 грудня 2019 року, - повідомляють Хроніки Любарта О. П. Блаватська справила великий вплив на культуру - науку, релігію, мистецтво. Вона заклала основи формування нової картини світу, заснованої на принципі Єдності усього сущого, і нового способу людських відносин - стосунків Загального Братерства людства. Її твори перекладені усіма мовами світу. Ім'я Олени Петрівни Блаватської увійшло до числа видатних діячів культури нашої країни і світу. Воно складає гордість нашого народу, його значення в майбутньому буде усвідомлене ще більшою мірою.Виставку супроводжує низка заходів:18 листопада о 15.00 – відкриття Виставки. Вступне слово про місію, життя та спадок О.П.Блаватської – Президент Теософського товариства в Україні С.Й.Гавриленко (Київ)..23 листопада – лекція-бесіда „Слідами життя та творчості Олени Блаватської”, Початок о 14.00.30 листопада – лекція-бесіда „’Таємна Доктрина’ О.П.Блаватської, cьогоднішнє прочитання”. Початок о 14.00.07 грудня – лекція-бесіда „О.П.Блаватська про синтез науки, релігії та філософії”. Початок о 14.00.Запрошуємо волинян та гостей Луцька відвідати виставку, яка працює з 9.00 до 18.00, крім п'ятниці.Вхід вільний.

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