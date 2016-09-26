У Білорусі розпочалися дострокові парламентські вибори





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Вибори в парламент Білорусі проходять достроково. За планом вони повинні були відбутися в наступному році, однак у квітні президент країни Олександр Лукашенко оголосив, що пройдуть вони восени, а в наступному році відбудуться вибори глави держави.



На 110 місць в палаті представників претендує 514 кандидатів — від 12-х партій і декількох громадських рухів. Взяти участь в кампанії хотіли 703 кандидати, 131-му з них було відмовлено в реєстрації, ще 46-ро відмовилися від участі після неї.



Серед незареєстрованих була журналістка Ірина Халіп. За її словами, претензій до достовірності підписів не було, але дати на бланках були проставлені іншою рукою, на цій підставі їй і відмовили.



Активістку громадянської кампанії “Європейська Білорусь” Поліну Шарендо-Панасюк зняли вже після реєстрації. Вона пов’язує це рішення з її телевізійним виступом, в якому вона закликала боротися з “останньою диктатурою Європи”. Європейський союз висловив надію, що вибори пройдуть чесно і транспарентно.



Станом на вечір п’ятниці, 15-го листопада, правом дострокового голосування скористалися 27,5% виборців. Всього правом голосу володіє 6,8 мільйонів чоловік. Для перемоги в окрузі кандидату потрібно отримати понад 50% голосів.



Нагадуємо, у ЦВК Білорусі повідомили, що їхні парламентські вибори “не схожі на українські жодним чином”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вибори в палату представників Білорусі проводять достроково, щоб розвести в часі з президентськими. Голова ЦВК вже назвала кампанію однією з найбільш конфліктних через поведінку спостерігачів.Про це пише УНН з посиланням на ЦВК Білорусі.Вибори в парламент Білорусі проходять достроково. За планом вони повинні були відбутися в наступному році, однак у квітні президент країни Олександр Лукашенко оголосив, що пройдуть вони восени, а в наступному році відбудуться вибори глави держави.На 110 місць в палаті представників претендує 514 кандидатів — від 12-х партій і декількох громадських рухів. Взяти участь в кампанії хотіли 703 кандидати, 131-му з них було відмовлено в реєстрації, ще 46-ро відмовилися від участі після неї.Серед незареєстрованих була журналістка Ірина Халіп. За її словами, претензій до достовірності підписів не було, але дати на бланках були проставлені іншою рукою, на цій підставі їй і відмовили.Активістку громадянської кампанії “Європейська Білорусь” Поліну Шарендо-Панасюк зняли вже після реєстрації. Вона пов’язує це рішення з її телевізійним виступом, в якому вона закликала боротися з “останньою диктатурою Європи”. Європейський союз висловив надію, що вибори пройдуть чесно і транспарентно.Станом на вечір п’ятниці, 15-го листопада, правом дострокового голосування скористалися 27,5% виборців. Всього правом голосу володіє 6,8 мільйонів чоловік. Для перемоги в окрузі кандидату потрібно отримати понад 50% голосів.Нагадуємо, у ЦВК Білорусі повідомили, що їхні парламентські вибори “не схожі на українські жодним чином”.

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