У бібліотеці луцькі дітлахи майстрували оригінальні букети

У Волинській обласній бібліотеці для дітей маленькі лучани майстрували оригінальні осінні букети з листочками, парасольками та гумовими чоботами.Про це повідомляють на сторінці бібліотеки у фейсбуці."Саме восени так хочеться загорнутися в щось тепленьке та зручне, взяти в руки цікаву книжечку і насолодитися звуками дощу, чи, час від часу, відірвавшись від книги помилуватися яскравими листочками за вікном.Щоб залишити згадку про найкнижковішу пору року, діти виготовили під час майстер-класу «Осінні барви» красивий віночок з паперового листя, прикрасили його різноманітними парасольками з крапельками дощу та чобітками.А під час літературної подорожі читачі мандрували сторінками книги Сергія Козлова «Осінні кораблі» та переглянули цікаву тематичну літературу", - йдеться у дописі.