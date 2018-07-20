У бібліотеці луцькі дітлахи майстрували оригінальні букети
Сьогодні, 08:17
У Волинській обласній бібліотеці для дітей маленькі лучани майстрували оригінальні осінні букети з листочками, парасольками та гумовими чоботами.
Про це повідомляють на сторінці бібліотеки у фейсбуці.
"Саме восени так хочеться загорнутися в щось тепленьке та зручне, взяти в руки цікаву книжечку і насолодитися звуками дощу, чи, час від часу, відірвавшись від книги помилуватися яскравими листочками за вікном.
Щоб залишити згадку про найкнижковішу пору року, діти виготовили під час майстер-класу «Осінні барви» красивий віночок з паперового листя, прикрасили його різноманітними парасольками з крапельками дощу та чобітками.
А під час літературної подорожі читачі мандрували сторінками книги Сергія Козлова «Осінні кораблі» та переглянули цікаву тематичну літературу", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють на сторінці бібліотеки у фейсбуці.
"Саме восени так хочеться загорнутися в щось тепленьке та зручне, взяти в руки цікаву книжечку і насолодитися звуками дощу, чи, час від часу, відірвавшись від книги помилуватися яскравими листочками за вікном.
Щоб залишити згадку про найкнижковішу пору року, діти виготовили під час майстер-класу «Осінні барви» красивий віночок з паперового листя, прикрасили його різноманітними парасольками з крапельками дощу та чобітками.
А під час літературної подорожі читачі мандрували сторінками книги Сергія Козлова «Осінні кораблі» та переглянули цікаву тематичну літературу", - йдеться у дописі.
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