У готелі «Україна» в американця вкрали 35 тисяч євро





Про це повідомляють



Крадіжка сталася вчора в номері готелю "Україна" в центрі Києва. За даними видання, американець, мабуть не знайомий з українськими звичаями, необачно залишив в номері у своїх речах 35 тисяч євро і пішов гуляти по місту. Коли повернувся, то грошей не знайшов.



Американець одразу ж звернувся в поліцію, проте злодія поки що не знайшли. За словами співрозмовників "Страни" в правоохоронних органах, персонал готелю стверджує що американець, ймовірно, взяв гроші з собою і став жертвою вуличних злодіїв за межами готелю, а пропажу помітив тільки у номері.



Поліція перевіряє камери спостереження в готелі і завела кримінальне виробництво за ч. 5 ст. 185 КК України-Крадіжка в особливо великих розмірах, поєднана з проникненням.

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