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Долар поступово дешевшає: курс валют у Луцьку на 18 листопада

Долар поступово дешевшає: курс валют у Луцьку на 18 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.054, а продаж – 24.412.

Євро при купівлі становить – 26.382, продажу – 26.947.

Курс російського рубля: купівля – 0.329, продаж – 0.390.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.925, продаж – 6.416.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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