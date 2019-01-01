вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

18 листопада: чому цього дня не можна підписувати документи і купувати щось суттєве

18 листопада: чому цього дня не можна підписувати документи і купувати щось суттєве
18 листопада 2019 року вшановується пам'ять Іони – святого архієпископа. Він займався організацією притулків, де проживали знедолені, вдови та сироти. Також він прославився численними чудами, які міг здійснювати з Божою допомогою.

Через деякий час Іона був причислений до лику святих. У його життєписі сказано, що після його смерті, біля його гробу відбувалася велика кількість чудес, і багато людей саме з цієї причини згодом увірували в Христа, пише 24 канал.

Іменини 18 листопада святкують: Григорій, Олександр.

Народні прикмети на 18 листопада

– Якщо падає рясний сніг – зима теж буде сніжною.

– Якщо зранку дощитиме, то до вечора замете снігом.

– Хто в листопаді не змерзне – той і в грудні та січні не змерзне.

Що можна робити 18 листопада

1. Цього дня дівчата моляться до святого Іони, щоб знайти гідного чоловіка і справжню щасливу долю.

2. Щоб залучити нареченого в будинок – розкиньте монетки у своєму дворі.

3. Хлопцям рекомендується запрошувати дівчат на прогулянки, які можуть увінчатися міцними стосунками.

4. Можна прибирати в будинку. За повір'ям – ця робота буде вдалою.

5. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.

Що не можна робити 18 листопада

1. Не бажано приймати в цей день важливі рішення, укладати будь-які угоди. Варто утриматися від серйозних справ.

2. Не підписуйте цього дня жодні документи – до біди.

3. Не робіть великих покупок цього дня, адже вони довго не прослужать.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 18 листопада, прикмети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку знову спіймали продавця «нічного» алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 09:26
Навчайтесь і заробляйте гроші: яку роботу пропонують студентам на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 09:20
18 листопада: чому цього дня не можна підписувати документи і купувати щось суттєве
Сьогодні, 09:09
Долар поступово дешевшає: курс валют у Луцьку на 18 листопада
Сьогодні, 09:00
ТРЦ «ПортCity» даруватиме 10 000 гривень за таланти*
Сьогодні, 08:48
Схожі новини
11 листопада: прикмети та заборони дня 11 листопада: прикмети та заборони дня
11 листопад, 09:02
9 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети 9 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
09 листопад, 10:35
21 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день 21 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
21 жовтень, 09:30
19 жовтня – яке сьогодні свято та чому не можна сваритися в цей день 19 жовтня – яке сьогодні свято та чому не можна сваритися в цей день
19 жовтень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Громада на Волині будуватиме потужну вітрову електростанцію
Сьогодні, 09:30
 0
У Луцьку знову спіймали продавця «нічного» алкоголю. ФОТО
Сьогодні, 09:26
 0
Навчайтесь і заробляйте гроші: яку роботу пропонують студентам на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 09:20
 0
18 листопада: чому цього дня не можна підписувати документи і купувати щось суттєве
Сьогодні, 09:09
 0
Медіа
відео
1/8
﻿