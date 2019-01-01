18 листопада: чому цього дня не можна підписувати документи і купувати щось суттєве





Через деякий час Іона був причислений до лику святих. У його життєписі сказано, що після його смерті, біля його гробу відбувалася велика кількість чудес, і багато людей саме з цієї причини згодом увірували в Христа, пише



Іменини 18 листопада святкують: Григорій, Олександр.



Народні прикмети на 18 листопада



– Якщо падає рясний сніг – зима теж буде сніжною.



– Якщо зранку дощитиме, то до вечора замете снігом.



– Хто в листопаді не змерзне – той і в грудні та січні не змерзне.



Що можна робити 18 листопада



1. Цього дня дівчата моляться до святого Іони, щоб знайти гідного чоловіка і справжню щасливу долю.



2. Щоб залучити нареченого в будинок – розкиньте монетки у своєму дворі.



3. Хлопцям рекомендується запрошувати дівчат на прогулянки, які можуть увінчатися міцними стосунками.



4. Можна прибирати в будинку. За повір'ям – ця робота буде вдалою.



5. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.



Що не можна робити 18 листопада



1. Не бажано приймати в цей день важливі рішення, укладати будь-які угоди. Варто утриматися від серйозних справ.



2. Не підписуйте цього дня жодні документи – до біди.



3. Не робіть великих покупок цього дня, адже вони довго не прослужать.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18 листопада 2019 року вшановується пам'ять Іони – святого архієпископа. Він займався організацією притулків, де проживали знедолені, вдови та сироти. Також він прославився численними чудами, які міг здійснювати з Божою допомогою.Через деякий час Іона був причислений до лику святих. У його життєписі сказано, що після його смерті, біля його гробу відбувалася велика кількість чудес, і багато людей саме з цієї причини згодом увірували в Христа, пише 24 канал Іменини 18 листопада святкують: Григорій, Олександр.– Якщо падає рясний сніг – зима теж буде сніжною.– Якщо зранку дощитиме, то до вечора замете снігом.– Хто в листопаді не змерзне – той і в грудні та січні не змерзне.1. Цього дня дівчата моляться до святого Іони, щоб знайти гідного чоловіка і справжню щасливу долю.2. Щоб залучити нареченого в будинок – розкиньте монетки у своєму дворі.3. Хлопцям рекомендується запрошувати дівчат на прогулянки, які можуть увінчатися міцними стосунками.4. Можна прибирати в будинку. За повір'ям – ця робота буде вдалою.5. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.1. Не бажано приймати в цей день важливі рішення, укладати будь-які угоди. Варто утриматися від серйозних справ.2. Не підписуйте цього дня жодні документи – до біди.3. Не робіть великих покупок цього дня, адже вони довго не прослужать.

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