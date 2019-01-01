18 листопада: чому цього дня не можна підписувати документи і купувати щось суттєве
Сьогодні, 09:09
18 листопада 2019 року вшановується пам'ять Іони – святого архієпископа. Він займався організацією притулків, де проживали знедолені, вдови та сироти. Також він прославився численними чудами, які міг здійснювати з Божою допомогою.
Через деякий час Іона був причислений до лику святих. У його життєписі сказано, що після його смерті, біля його гробу відбувалася велика кількість чудес, і багато людей саме з цієї причини згодом увірували в Христа, пише 24 канал.
Іменини 18 листопада святкують: Григорій, Олександр.
Народні прикмети на 18 листопада
– Якщо падає рясний сніг – зима теж буде сніжною.
– Якщо зранку дощитиме, то до вечора замете снігом.
– Хто в листопаді не змерзне – той і в грудні та січні не змерзне.
Що можна робити 18 листопада
1. Цього дня дівчата моляться до святого Іони, щоб знайти гідного чоловіка і справжню щасливу долю.
2. Щоб залучити нареченого в будинок – розкиньте монетки у своєму дворі.
3. Хлопцям рекомендується запрошувати дівчат на прогулянки, які можуть увінчатися міцними стосунками.
4. Можна прибирати в будинку. За повір'ям – ця робота буде вдалою.
5. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.
Що не можна робити 18 листопада
1. Не бажано приймати в цей день важливі рішення, укладати будь-які угоди. Варто утриматися від серйозних справ.
2. Не підписуйте цього дня жодні документи – до біди.
3. Не робіть великих покупок цього дня, адже вони довго не прослужать.
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Через деякий час Іона був причислений до лику святих. У його життєписі сказано, що після його смерті, біля його гробу відбувалася велика кількість чудес, і багато людей саме з цієї причини згодом увірували в Христа, пише 24 канал.
Іменини 18 листопада святкують: Григорій, Олександр.
Народні прикмети на 18 листопада
– Якщо падає рясний сніг – зима теж буде сніжною.
– Якщо зранку дощитиме, то до вечора замете снігом.
– Хто в листопаді не змерзне – той і в грудні та січні не змерзне.
Що можна робити 18 листопада
1. Цього дня дівчата моляться до святого Іони, щоб знайти гідного чоловіка і справжню щасливу долю.
2. Щоб залучити нареченого в будинок – розкиньте монетки у своєму дворі.
3. Хлопцям рекомендується запрошувати дівчат на прогулянки, які можуть увінчатися міцними стосунками.
4. Можна прибирати в будинку. За повір'ям – ця робота буде вдалою.
5. Якщо сходити в лазню, то весь наступний рік будете здоровими.
Що не можна робити 18 листопада
1. Не бажано приймати в цей день важливі рішення, укладати будь-які угоди. Варто утриматися від серйозних справ.
2. Не підписуйте цього дня жодні документи – до біди.
3. Не робіть великих покупок цього дня, адже вони довго не прослужать.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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