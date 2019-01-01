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У Луцьку знову спіймали продавця «нічного» алкоголю. ФОТО

У Луцьку знову спіймали продавця «нічного» алкоголю. ФОТО
Луцькі муніципали зафіксували факт продажу алкоголю у заборонений час.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

Так, викрили продавця торгівельного закладу, котрий розміщений по вул. Ковельська,88, який у заборонений час продавала алкоголь.

Нагадуємо, що інспектори департаменту постійно здійснюють контроль за продажем алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22-00 год. відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».

На порушника чекає штраф у розмірі від 1700 до 6800 гривень.
У Луцьку знову спіймали продавця «нічного» алкоголю. ФОТО
У Луцьку знову спіймали продавця «нічного» алкоголю. ФОТО
У Луцьку знову спіймали продавця «нічного» алкоголю. ФОТО

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Теги: алкоголь, заборона, Луцьк
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