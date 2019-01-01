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На Волині судили учня, який розпивав алкоголь на дитячому майданчику

На Волині судили учня, який розпивав алкоголь на дитячому майданчику
Судили неповнолітнього жителя села Березичі, учня Любешівського технічного коледжу ЛНТУ, який розпивав алкоголь на дитячому майданчику.

Слухання справи відбувалось 11 листопада, йдеться в ухвалі суду, - пише Район.Любешів.

Хлопець приблизно о 20 годині 29 жовтня на дитячому майданчику на вулиці Незалежності селища Любешів розпивав спиртне.

Обвинувачений у судовому засіданні свою вину у вчиненні проступку визнав, у скоєному розкаявся.

Суддя постановив визнати хлопця винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і застосувати до неповнолітнього захід впливу у виді попередження.

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Теги: суд, учень
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