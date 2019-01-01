На Волині судили учня, який розпивав алкоголь на дитячому майданчику





Слухання справи відбувалось 11 листопада, йдеться в ухвалі суду, - пише



Хлопець приблизно о 20 годині 29 жовтня на дитячому майданчику на вулиці Незалежності селища Любешів розпивав спиртне.



Обвинувачений у судовому засіданні свою вину у вчиненні проступку визнав, у скоєному розкаявся.



Суддя постановив визнати хлопця винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і застосувати до неповнолітнього захід впливу у виді попередження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили неповнолітнього жителя села Березичі, учня Любешівського технічного коледжу ЛНТУ, який розпивав алкоголь на дитячому майданчику.Слухання справи відбувалось 11 листопада, йдеться в ухвалі суду, - пише Район.Любешів Хлопець приблизно о 20 годині 29 жовтня на дитячому майданчику на вулиці Незалежності селища Любешів розпивав спиртне.Обвинувачений у судовому засіданні свою вину у вчиненні проступку визнав, у скоєному розкаявся.Суддя постановив визнати хлопця винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і застосувати до неповнолітнього захід впливу у виді попередження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію