На Волині судили учня, який розпивав алкоголь на дитячому майданчику
Сьогодні, 09:59
Судили неповнолітнього жителя села Березичі, учня Любешівського технічного коледжу ЛНТУ, який розпивав алкоголь на дитячому майданчику.
Слухання справи відбувалось 11 листопада, йдеться в ухвалі суду, - пише Район.Любешів.
Хлопець приблизно о 20 годині 29 жовтня на дитячому майданчику на вулиці Незалежності селища Любешів розпивав спиртне.
Обвинувачений у судовому засіданні свою вину у вчиненні проступку визнав, у скоєному розкаявся.
Суддя постановив визнати хлопця винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і застосувати до неповнолітнього захід впливу у виді попередження.
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Слухання справи відбувалось 11 листопада, йдеться в ухвалі суду, - пише Район.Любешів.
Хлопець приблизно о 20 годині 29 жовтня на дитячому майданчику на вулиці Незалежності селища Любешів розпивав спиртне.
Обвинувачений у судовому засіданні свою вину у вчиненні проступку визнав, у скоєному розкаявся.
Суддя постановив визнати хлопця винуватим у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною першою статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і застосувати до неповнолітнього захід впливу у виді попередження.
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