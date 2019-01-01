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ТРЦ «ПортCity» влаштовує грандіозну «чорну п'ятницю»

ТРЦ «ПортCity» влаштовує грандіозну «чорну п'ятницю»
Торгово-розвальний центр «ПортCity» 29 листопада влаштує грандіозний день розпродажів – «чорну п’ятницю». Знижки розпочнуться о 10:00 і сягатимуть до 70% .

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Звичай влаштовувати розпродажі з’явився ще у 19 столітті у США, а назва «Чорна п’ятниця» - лише у 1966 році, коли поліцейські Філадельфії були шоковані заторами на головних вулицях та величезними чергами у крамницях.

Оскільки для магазинів цей розпродаж є дуже прибутковим, вони відмовилися від негативної асоціації, яку придумали поліцейські. Тому значення чорного кольору продавці запозичили з бухгалтерських обліків, у яких чорним чорнилом позначають прибуток, а червоним – витрати.

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Теги: ТРЦ «ПортCity», знижки
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