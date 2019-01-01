ТРЦ «ПортCity» влаштовує грандіозну «чорну п'ятницю»

Торгово-розвальний центр «ПортCity» 29 листопада влаштує грандіозний день розпродажів – «чорну п’ятницю». Знижки розпочнуться о 10:00 і сягатимуть до 70% .Про це повідомляє пресслужба закладу.Звичай влаштовувати розпродажі з’явився ще у 19 столітті у США, а назва «Чорна п’ятниця» - лише у 1966 році, коли поліцейські Філадельфії були шоковані заторами на головних вулицях та величезними чергами у крамницях.Оскільки для магазинів цей розпродаж є дуже прибутковим, вони відмовилися від негативної асоціації, яку придумали поліцейські. Тому значення чорного кольору продавці запозичили з бухгалтерських обліків, у яких чорним чорнилом позначають прибуток, а червоним – витрати.