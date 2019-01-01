Графіки щодо температурних режимів на 2020 рік у Луцьку ще не затвердили

На ДКП «Луцьктепло» температурні графіки розраховуються щорічно, однак, на 2020 рік їх ще не розробили. Теплопостачання у місті йде за графіком минулого року.Про це стало відомо 18 листопада під час планового засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.Повідомили, що прямої вимоги затверджувати температурні графіки органами місцевого самоврядування – немає. Тож наразі усі теплові мережі міста працюють згідно графіків за 2019 рік.Про ситуацію розповів директор ДКП «Луцьктепло», який зазначає, що експлуатація теплоустановок здійснюють згідно з інструкціями.«Ніде немає вимоги затверджувати температуру. Необхідність виникла, коли почали перераховувати тарифи. Якщо є котельня і котел з певною потужністю, то графіки на підприємстві розраховані згідно правил користування і ці графіки можуть бути затверджені головним інженером підприємства», – каже директор ДКП «Луцьктепло».Керівник технічного відділу ДКП «Луцьктепло»також повідомив, що теплоподача на будинки міста повинна бути не більше 80 градусів (згідно з попередніми графіками), але в рамках співпраці з ЄБРР температурна подача повинна бути 120-130 градусів.