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Графіки щодо температурних режимів на 2020 рік у Луцьку ще не затвердили

Графіки щодо температурних режимів на 2020 рік у Луцьку ще не затвердили
На ДКП «Луцьктепло» температурні графіки розраховуються щорічно, однак, на 2020 рік їх ще не розробили. Теплопостачання у місті йде за графіком минулого року.

Про це стало відомо 18 листопада під час планового засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.

Повідомили, що прямої вимоги затверджувати температурні графіки органами місцевого самоврядування – немає. Тож наразі усі теплові мережі міста працюють згідно графіків за 2019 рік.

Про ситуацію розповів директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський, який зазначає, що експлуатація теплоустановок здійснюють згідно з інструкціями.

«Ніде немає вимоги затверджувати температуру. Необхідність виникла, коли почали перераховувати тарифи. Якщо є котельня і котел з певною потужністю, то графіки на підприємстві розраховані згідно правил користування і ці графіки можуть бути затверджені головним інженером підприємства», – каже директор ДКП «Луцьктепло».

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Керівник технічного відділу ДКП «Луцьктепло» Ігор Бабій також повідомив, що теплоподача на будинки міста повинна бути не більше 80 градусів (згідно з попередніми графіками), але в рамках співпраці з ЄБРР температурна подача повинна бути 120-130 градусів.

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Теги: тепло, опалення, Луцьк, температура
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