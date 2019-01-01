Графіки щодо температурних режимів на 2020 рік у Луцьку ще не затвердили
Сьогодні, 10:35
На ДКП «Луцьктепло» температурні графіки розраховуються щорічно, однак, на 2020 рік їх ще не розробили. Теплопостачання у місті йде за графіком минулого року.
Про це стало відомо 18 листопада під час планового засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Повідомили, що прямої вимоги затверджувати температурні графіки органами місцевого самоврядування – немає. Тож наразі усі теплові мережі міста працюють згідно графіків за 2019 рік.
Про ситуацію розповів директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський, який зазначає, що експлуатація теплоустановок здійснюють згідно з інструкціями.
«Ніде немає вимоги затверджувати температуру. Необхідність виникла, коли почали перераховувати тарифи. Якщо є котельня і котел з певною потужністю, то графіки на підприємстві розраховані згідно правил користування і ці графіки можуть бути затверджені головним інженером підприємства», – каже директор ДКП «Луцьктепло».
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Керівник технічного відділу ДКП «Луцьктепло» Ігор Бабій також повідомив, що теплоподача на будинки міста повинна бути не більше 80 градусів (згідно з попередніми графіками), але в рамках співпраці з ЄБРР температурна подача повинна бути 120-130 градусів.
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Про це стало відомо 18 листопада під час планового засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.
Повідомили, що прямої вимоги затверджувати температурні графіки органами місцевого самоврядування – немає. Тож наразі усі теплові мережі міста працюють згідно графіків за 2019 рік.
Про ситуацію розповів директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський, який зазначає, що експлуатація теплоустановок здійснюють згідно з інструкціями.
«Ніде немає вимоги затверджувати температуру. Необхідність виникла, коли почали перераховувати тарифи. Якщо є котельня і котел з певною потужністю, то графіки на підприємстві розраховані згідно правил користування і ці графіки можуть бути затверджені головним інженером підприємства», – каже директор ДКП «Луцьктепло».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Індивідуальні теплові пункти у луцьких будинках встановлюватимуть італійці.
Керівник технічного відділу ДКП «Луцьктепло» Ігор Бабій також повідомив, що теплоподача на будинки міста повинна бути не більше 80 градусів (згідно з попередніми графіками), але в рамках співпраці з ЄБРР температурна подача повинна бути 120-130 градусів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У теплі дні в помешканнях лучан «прикручуватимуть» тепло.
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