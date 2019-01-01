Волинянин сильно побив односельчанина: потерпілий – у лікарні
Сьогодні, 10:47
Поліцейські затримали волинянина, який побив односельця.
Учора, 17 листопада, до поліції надійшла заява 58-річного жителя Ковельського району про те, що його побив односелець, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
Поліцейські з’ясували, що того ж дня по обіді на обійсті потерпілого 30-річний односельчанин, на ґрунті неприязних стосунків, вдарив заявника металевим предметом по голові. Чоловіка госпіталізували із відкритою черепно-мозковою травмою в травматологію міської лікарні.
До слова, зловмисника уже притягували до кримінальної відповідальності.
Наразі його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Учора, 17 листопада, до поліції надійшла заява 58-річного жителя Ковельського району про те, що його побив односелець, - інформує Ковельський відділ поліції Волинської області.
Поліцейські з’ясували, що того ж дня по обіді на обійсті потерпілого 30-річний односельчанин, на ґрунті неприязних стосунків, вдарив заявника металевим предметом по голові. Чоловіка госпіталізували із відкритою черепно-мозковою травмою в травматологію міської лікарні.
До слова, зловмисника уже притягували до кримінальної відповідальності.
Наразі його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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