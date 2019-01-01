Зима близько: синоптик озвучила прогноз на найближчі дні

19-го листопада, у День працівників гідрометеорологічної служби, в Україні триватиме похолодання.Про це повідомила синоптикНайближчої ночі очікують від 4 морозу до 4 тепла. Завтра, 19 листопада, вдень +3+10 градусів.Тепліше буде в Криму, на південному заході (Одещина) та в західних областях: вночі +3+8 градусів, вдень +11+14 градусів, на Закарпатті до +16 градусів.Дощі, запевняє синоптик, малоймовірні, проте з туманів може випадати мряка.У Києві у вівторок, 19 листопада, опади малоймовірні, листопадова туманна похмурість нависне над столицею. Температура повітря вночі +1+4, на околицях 0-2 градуси морозу, вдень +5+7 градусів.Протягом тижня температура повітря поступово далі знижуватиметься. Опадів істотних не передбачається.20-21 листопада посилиться вітер до штормових поривів.