Лікар розповів, як одягатися в холод, щоб менше хворіти

Отто Стойка.



На запитання, чи насправді необхідно взимку носити теплі шапку та шарф, лікар відповів скоріше негативно, - пише



“Вони можуть навіть заважати, якщо перегрівають. Наприклад, дітей перегрівають. Небезпека більша — коли вдягають тепліше, адже діти рухаються”, — розповів експерт.



Він також зазначив, що не треба одягом закривати дихальні шляхи (наприклад, коли шарф закриває рота). Під час холодів краще навпаки загартовуватись, особливо під час провітрювання приміщень. Це буде допомагати організму протистояти простудам.



Так, усе не так критично не тільки з шапкою, але і з “підкатами” штанів, що так любить молодь.



“Тут залежить від схильності тепло одягатись. Це не критично. Особливо якщо людина швидко ходить”, — зазначив лікар.



Це також стосується і зимового взуття, головне, щоб підошва була товстою, а темп руху відповідав взуттю.



“Ось, наприклад, для бігу рекомендують одягатися так, наче на вулиці на 10 градусів тепліше, ніж воно є. Якщо на вулиці плюс 10, одягатися так, ніби плюс 20. Це якщо ти інтенсивно біжиш”, — вважає експерт.



Стойко також пояснив, чим загрожує звичка не досушувати волосся і на запитання, чи важливо це, відповів ствердно.



"Так. Це важливий момент. Це як і промокнути від дощу. Від дощу може все бути навіть складніше. Наприклад, якщо дощ та вітер — можна отримати сильне переохолодження. Треба знайти можливість висушитися чи перевдягнутися у теплому приміщенні", - пояснив лікар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чи потрібно в холодну пору року носити шапку та чи впливають на здоров’я підкочені джинси, розповів кореспонденту лікар-експерт з громадського здоров’яНа запитання, чи насправді необхідно взимку носити теплі шапку та шарф, лікар відповів скоріше негативно, - пише УНН “Вони можуть навіть заважати, якщо перегрівають. Наприклад, дітей перегрівають. Небезпека більша — коли вдягають тепліше, адже діти рухаються”, — розповів експерт.Він також зазначив, що не треба одягом закривати дихальні шляхи (наприклад, коли шарф закриває рота). Під час холодів краще навпаки загартовуватись, особливо під час провітрювання приміщень. Це буде допомагати організму протистояти простудам.Так, усе не так критично не тільки з шапкою, але і з “підкатами” штанів, що так любить молодь.“Тут залежить від схильності тепло одягатись. Це не критично. Особливо якщо людина швидко ходить”, — зазначив лікар.Це також стосується і зимового взуття, головне, щоб підошва була товстою, а темп руху відповідав взуттю.“Ось, наприклад, для бігу рекомендують одягатися так, наче на вулиці на 10 градусів тепліше, ніж воно є. Якщо на вулиці плюс 10, одягатися так, ніби плюс 20. Це якщо ти інтенсивно біжиш”, — вважає експерт.Стойко також пояснив, чим загрожує звичка не досушувати волосся і на запитання, чи важливо це, відповів ствердно."Так. Це важливий момент. Це як і промокнути від дощу. Від дощу може все бути навіть складніше. Наприклад, якщо дощ та вітер — можна отримати сильне переохолодження. Треба знайти можливість висушитися чи перевдягнутися у теплому приміщенні", - пояснив лікар.

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