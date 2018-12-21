У «Супернові» продають офіси для успішного бізнесу. ФОТО. ВІДЕО*





Купити комерційну нерухомість можна у цокольних поверхах 4-го та 5-го будинків (один незабаром здається експлуатацію, інший – наступного року), -



Площа – 144,78 м2. Ціна – 13 000 грн/м2.



Зауважують, у «Супернові» продають останню дворівневу квартиру. Її площа – 85,67 м2, на першому поверсі – простора вітальня, на другому – дві спальні та гардеробна. З вікон квартири відкривається неймовірний краєвид на ботанічний сад.



Який бізнес вигідно відкрити?



Будівельна компанія «Інвестор» провела опитування серед мешканців, щоб дізнатися, яких закладів обслуговування вони потребують в першу чергу.



Серед найпопулярніших відповідей:



1. Дитсадок, дитячі студії та гуртки.

2. Кав’ярня.

3. Пекарня.

4. Ресторан.

5. Супермаркет.

6. Магазин господарських товарів.

7. Аптека.

8. Камери схову.

9. Хімчистка.

10. Кабінет сімейного лікаря.



Серед інших відповідей мешканці також назвали кабінет стоматолога, пункт прокату велосипедів, ветеринарну клініку та відділення «Нової пошти».



Нещодавно у «Супернові» відкрився салон краси Катерина Ляшенко живе у цьому житловому комплексі і вирішила перенести салон із центру Луцька до «Супернови». Історію про те, як дівчина в 23 роки наважилась відкрити салон краси і стала модною стилісткою, а також – про нові тенденції, впертих клієнтів та інші перукарські «секретики» –



До речі, у житловому комплексі «Супернова» буде розміщено 752 квартири. Тож це – понад дві тисячі мешканців і потенційних клієнтів для бізнесу, який буде розташований поруч із їхніми домівками.



Які переваги для бізнесу у «Супернові»?



По-перше, як уже згадали – це багато потенційних клієнтів поруч.



Друге. Зручне розміщення, хороший доїзд. Комплекс розташований недалеко від центру у спокійному районі поруч із зеленою зоною – ботанічним садом.



Третє. Мікрорайон Потебні та Львівської не перенасичений закладами соціального обслуговування, тож поруч не буде багато конкурентів.



Четверте. Власна парковка для вас і ваших клієнтів.



П’яте. Гарантія безпеки. В житловому комплексі буде організована цілодобова охорона та відеоспостереження, а територія – закрита.





Чим особлива «Супернова»?



За три роки будівництва у житловому комплексі «Супернова» уже «виросло» п’ять будинків. Це – більше 16 тисяч квадратних метрів житлової площі.



Нещодавно почали зведення фундаменту чергового будинку. Він – особливий, буде мати шість під’їздів.



Цей «великий» будинок унікальний не лише формою. Тут вперше у «Суперновій» з’являться трикімнатні квартири, а на першому поверсі – комерційні приміщення.





Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»),



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor









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