Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. ЗТП-176 Т-1 РП-0,4кВ
9:00-17:00 Школа, клуб, водонапірна башта, котельня, церква, АТС с. Бубнів вул. Прикарпатська 6-14, Молодіжна, Центральна
2. ТП-86 Л-1
9:00-17:00 м. Вол.-Вол., вул. Карбишева, 20-го липня, Л.Українки, 3А, 5А, С.Ковалевської, 4
3. КТП-118 Л-4 9:00-17:00 с. Хобултова, вул. Київська, Шевченка
Горохівський район
1. 09:00-17:00
с. Угів:
вул. Зелена,
вул. Горохівська,
вул. Львівська
вул. Польова
вул. Лугова
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-467 09:00-17:00 Дім Молитви
с.Лобачівка вул.Набережна
вул.Л. Українки
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Морозовичі вул.Прикордонна 32-60.33-61 Шевченка 10-19 Шкільна 1-9
2. ПЛ-04кв Л-2 від ЩТП-73 чистка траси 10:00-17:00 с.Древині вул.Садова
Камінь-Каширський район
1. 09:40 – 17:00
с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
Сільська рада с. Борохів
дитячий садок
школа
ФОП Ковальчук Тетяна Володимирівна- магазин
вул.Визволителів,22-30/парні/,27-29/непарні/вул.Гагаріна,2-11,с.Борохів
вул.Перемоги,20-52/парні/,25-63/непарні/,с.Борохів
вул.Перемоги, 2-18/парні/,1-23/непарні/, с.Борохів
ПЛ10кВ Л70-01 9:00-17:00
ФОП Драганчук Микола Миколайович - магазин
Свято-Іоано-Богословська громада УПЦ - церква
вул.Центральна, 1-43, вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18, с.Сапогів
вул.6-ий Гон,1-30, с.Прилуцьке
вул.Радянська, буд.21-59(непарні), буд.22-82(парні),
вул.Радянська, буд.61-101(непарні0, буд.94-102(парні),132,144,
вул.Радянська, буд.,84,86,88,90, 92, 91, 93, с.Прилуцьке
вул.Миру,буд.21-39(непарні),с.Борохів
вул.Миру,буд.20-38(парні), с.Борохів
вул.Миру,буд.40-43, с.Борохів
вул.Свободи, буд.1-18, вул.Луцька,буд.1-20, с.Борохів
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №517
9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
ФОП Кіндер О.О.
Ковельська Спортивна школа
ФОП Артюшенко Г.О.
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Лисюк Т.А.
ПрАТ "Волиньтурист"
ПТМ"Ковельтепло"
Банк"Фінанси та Кредит"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Савонюк В.С.
РГПреображення Господнього
ФОП Головей В.Ф.
ФОП Михальчук Н.В.
ТзОВ "Ягуар"
ДП"Укртрансформація"
СБУ
ПрАТ"ДАТАГРУП" м.Ковель, вул.Драгоманова
бульвар Лесі Українки
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №130
9:00-17:00
ФОП Вегера С.В.
с.Дарівка
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №411
9:00-17:00
ФОП Куденчук А.Л.
ФОП Приступа М.В.
ФОП Нагорова В.Я.
ОСББ "Рейкол"
м.Ковель, вул.Липинського, вул.Вітовського
4.
ПЛ-10кВ Л.37-08
9:00-17:00
ФОП Солов'янчук А.Ф
Ковельське Райво
Ковельське СЛАТ "Тур"
ФО Ющик С.Я.
ФОП Ревчук В.О.
ФОП Спичак М.І.
Дубівське СТ
Ковельське МТМО
Церква
Релігійна грома ЄХБ Скулин
ФОП Коваль О.С.
ДП «Ков. Лісове господарство»
ФОП Хороших О.А.
С/Р Скулин
СВК"Світанок"
ФОП Яцків Г.М.
Ф.о. Хом'як О.Я.
ФОП Приступа А.В
ФОП Ткачук О.В.
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
Ковельське п-во вет.медицини
с.Скулин
с.Білин
с.Стеблі
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Обласний воєнкомат
Луцький район
1. 9:00 – 17:00
ФОП Онопріяк Тетяна Юріївна, ФГ "Міжгіря". с. Сьомаки вул. Наливайка, Тракторна
2. 09:00 – 16:30
ТзОВ „КРІС-ВІТ Україна” с. Одеради вул. Набережна, Центральна,
с. Городок
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л 58-10 ЛР-25 9:00 – 17:00 Військова частина 9971 ПЗ Висоцьк
Мобільний звязок МТС, КИЇВ СТАР, ЛАЙФ с.Римачі,Бережці- школа,дит.садок Коцюри, Діброва, Римачі, Бережці, Ягодин, Терехи, Висоцьк,
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-50 10:00-16:00 магазин с Нові. Березичі вул. Незалежності
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-182 10:00-17:00 магазин смт. Любешів вул. Шевченка, частково:Червоного Хреста, Садова, Костюшка, Єсеніна
3. ПЛ-10 кВ Л-11-03 від ЛР-70 10:00-17:00 Насосна станція в с. М. Глуша, с.Щитинь, Мала Глуша, вул. Комсомольська, х. Ямниця, х. Отвержениця, х Заріка, вул. Вишнева, Партизанська, Берегова
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-45-06 від ЗТП-76 до ЛР-86. 10:00-18:00 КТП-400, с. Костюхнівка - Костюхнівська сільська рада (дит. садок).
КТП-473 - Центр Діалогу Костюхнівка (молодіжний центр).
КТП-295 - ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Костюхнівська сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-73 - ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС".
КТП74 - ФОП Колбун Валентина Захарівна (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
місто Нововолинськ
1 КТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Заводська
вул.Б.Хмельницького
вул.Мічуріна, 1б
вул.Крайня
п-т Дружби, 43-47, 16, 18, 20, 49
вул.Зелена, 34-50, 37-51
пр.Крайній
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Весняна
вул.Гірнича, 6
вул.Івасюка, 25
вул.Козацька, 38-50, 7, 13а-19
вул.Молодіжна, 21-27, 35-39, 20, 36
вул.Котляревського, 7-9
вул.Богуна, 1-5, 6-16
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4. Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7. Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11. Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Синово вул. Волі, Миру, Перемоги
2.10:00-16:00 смт Ст. Вижівка вул. Привокзальна, Залізнична, Вишнева, Горького, перукарня Красава,магазин Ханко
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-263 Л-3 11:00-13:00 с.Сомин
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-254 09:00-16:30 ФОП Літвінович Є.В. – вагова, ЖКП – водокачка,ДЕП 866 дільниця
с.Турійськ вул. Першотравнева, Проектна, Шкільна, Привокзальна,
3. ПЛ-10кВ Л-61-09 від
ЗТП-200 до ЗТП-305
КТП-213
КТП-305 Л-5 09:00-17:00 Церква с.м.т.Турійськ вул.Ковельська, Кузніцова, Квітнева, Паркова
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-336 Л-1 11:00-13:00 с.Турійськ вул.Лісова, Дубівська
5. ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-3 14:00-16:00 с.Блаженик вул.Володимирська
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Володимир-Волинський район
1. ЗТП-176 Т-1 РП-0,4кВ
9:00-17:00 Школа, клуб, водонапірна башта, котельня, церква, АТС с. Бубнів вул. Прикарпатська 6-14, Молодіжна, Центральна
2. ТП-86 Л-1
9:00-17:00 м. Вол.-Вол., вул. Карбишева, 20-го липня, Л.Українки, 3А, 5А, С.Ковалевської, 4
3. КТП-118 Л-4 9:00-17:00 с. Хобултова, вул. Київська, Шевченка
Горохівський район
1. 09:00-17:00
с. Угів:
вул. Зелена,
вул. Горохівська,
вул. Львівська
вул. Польова
вул. Лугова
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-467 09:00-17:00 Дім Молитви
с.Лобачівка вул.Набережна
вул.Л. Українки
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Морозовичі вул.Прикордонна 32-60.33-61 Шевченка 10-19 Шкільна 1-9
2. ПЛ-04кв Л-2 від ЩТП-73 чистка траси 10:00-17:00 с.Древині вул.Садова
Камінь-Каширський район
1. 09:40 – 17:00
с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).
с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,
с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,
с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,
с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.
с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.
с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
Сільська рада с. Борохів
дитячий садок
школа
ФОП Ковальчук Тетяна Володимирівна- магазин
вул.Визволителів,22-30/парні/,27-29/непарні/вул.Гагаріна,2-11,с.Борохів
вул.Перемоги,20-52/парні/,25-63/непарні/,с.Борохів
вул.Перемоги, 2-18/парні/,1-23/непарні/, с.Борохів
ПЛ10кВ Л70-01 9:00-17:00
ФОП Драганчук Микола Миколайович - магазин
Свято-Іоано-Богословська громада УПЦ - церква
вул.Центральна, 1-43, вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18, с.Сапогів
вул.6-ий Гон,1-30, с.Прилуцьке
вул.Радянська, буд.21-59(непарні), буд.22-82(парні),
вул.Радянська, буд.61-101(непарні0, буд.94-102(парні),132,144,
вул.Радянська, буд.,84,86,88,90, 92, 91, 93, с.Прилуцьке
вул.Миру,буд.21-39(непарні),с.Борохів
вул.Миру,буд.20-38(парні), с.Борохів
вул.Миру,буд.40-43, с.Борохів
вул.Свободи, буд.1-18, вул.Луцька,буд.1-20, с.Борохів
Вимкнень споживачів не заплановано
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №517
9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2
ФОП Кіндер О.О.
Ковельська Спортивна школа
ФОП Артюшенко Г.О.
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Лисюк Т.А.
ПрАТ "Волиньтурист"
ПТМ"Ковельтепло"
Банк"Фінанси та Кредит"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Савонюк В.С.
РГПреображення Господнього
ФОП Головей В.Ф.
ФОП Михальчук Н.В.
ТзОВ "Ягуар"
ДП"Укртрансформація"
СБУ
ПрАТ"ДАТАГРУП" м.Ковель, вул.Драгоманова
бульвар Лесі Українки
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №130
9:00-17:00
ФОП Вегера С.В.
с.Дарівка
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №411
9:00-17:00
ФОП Куденчук А.Л.
ФОП Приступа М.В.
ФОП Нагорова В.Я.
ОСББ "Рейкол"
м.Ковель, вул.Липинського, вул.Вітовського
4.
ПЛ-10кВ Л.37-08
9:00-17:00
ФОП Солов'янчук А.Ф
Ковельське Райво
Ковельське СЛАТ "Тур"
ФО Ющик С.Я.
ФОП Ревчук В.О.
ФОП Спичак М.І.
Дубівське СТ
Ковельське МТМО
Церква
Релігійна грома ЄХБ Скулин
ФОП Коваль О.С.
ДП «Ков. Лісове господарство»
ФОП Хороших О.А.
С/Р Скулин
СВК"Світанок"
ФОП Яцків Г.М.
Ф.о. Хом'як О.Я.
ФОП Приступа А.В
ФОП Ткачук О.В.
Вол.дирекція УДППЗ
ПАТ"Укртелеком"
Ковельське п-во вет.медицини
с.Скулин
с.Білин
с.Стеблі
Локачинський район
Інформацію не надано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Обласний воєнкомат
Луцький район
1. 9:00 – 17:00
ФОП Онопріяк Тетяна Юріївна, ФГ "Міжгіря". с. Сьомаки вул. Наливайка, Тракторна
2. 09:00 – 16:30
ТзОВ „КРІС-ВІТ Україна” с. Одеради вул. Набережна, Центральна,
с. Городок
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-10 Л 58-10 ЛР-25 9:00 – 17:00 Військова частина 9971 ПЗ Висоцьк
Мобільний звязок МТС, КИЇВ СТАР, ЛАЙФ с.Римачі,Бережці- школа,дит.садок Коцюри, Діброва, Римачі, Бережці, Ягодин, Терехи, Висоцьк,
Любешівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-50 10:00-16:00 магазин с Нові. Березичі вул. Незалежності
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-182 10:00-17:00 магазин смт. Любешів вул. Шевченка, частково:Червоного Хреста, Садова, Костюшка, Єсеніна
3. ПЛ-10 кВ Л-11-03 від ЛР-70 10:00-17:00 Насосна станція в с. М. Глуша, с.Щитинь, Мала Глуша, вул. Комсомольська, х. Ямниця, х. Отвержениця, х Заріка, вул. Вишнева, Партизанська, Берегова
Маневицький район
1 ПЛ-10 кВ, Л-45-06 від ЗТП-76 до ЛР-86. 10:00-18:00 КТП-400, с. Костюхнівка - Костюхнівська сільська рада (дит. садок).
КТП-473 - Центр Діалогу Костюхнівка (молодіжний центр).
КТП-295 - ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Костюхнівська сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-73 - ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС".
КТП74 - ФОП Колбун Валентина Захарівна (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
місто Нововолинськ
1 КТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Заводська
вул.Б.Хмельницького
вул.Мічуріна, 1б
вул.Крайня
п-т Дружби, 43-47, 16, 18, 20, 49
вул.Зелена, 34-50, 37-51
пр.Крайній
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Весняна
вул.Гірнича, 6
вул.Івасюка, 25
вул.Козацька, 38-50, 7, 13а-19
вул.Молодіжна, 21-27, 35-39, 20, 36
вул.Котляревського, 7-9
вул.Богуна, 1-5, 6-16
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-21
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4. Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.
с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.
с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.
с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.
с.Яблунівка вул.Ватутіна.
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
7. Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
с.Городині (повністю)
с.Романів (повністю)
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.
10. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.
с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .
с.Квітневе .
11. Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с. Синово вул. Волі, Миру, Перемоги
2.10:00-16:00 смт Ст. Вижівка вул. Привокзальна, Залізнична, Вишнева, Горького, перукарня Красава,магазин Ханко
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-263 Л-3 11:00-13:00 с.Сомин
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-254 09:00-16:30 ФОП Літвінович Є.В. – вагова, ЖКП – водокачка,ДЕП 866 дільниця
с.Турійськ вул. Першотравнева, Проектна, Шкільна, Привокзальна,
3. ПЛ-10кВ Л-61-09 від
ЗТП-200 до ЗТП-305
КТП-213
КТП-305 Л-5 09:00-17:00 Церква с.м.т.Турійськ вул.Ковельська, Кузніцова, Квітнева, Паркова
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-336 Л-1 11:00-13:00 с.Турійськ вул.Лісова, Дубівська
5. ПЛ-0,4 кВ
КТП-300 Л-3 14:00-16:00 с.Блаженик вул.Володимирська
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