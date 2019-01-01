Де на Волині та у Луцьку не буде світла 19 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. ЗТП-176 Т-1 РП-0,4кВ9:00-17:00 Школа, клуб, водонапірна башта, котельня, церква, АТС с. Бубнів вул. Прикарпатська 6-14, Молодіжна, Центральна2. ТП-86 Л-19:00-17:00 м. Вол.-Вол., вул. Карбишева, 20-го липня, Л.Українки, 3А, 5А, С.Ковалевської, 43. КТП-118 Л-4 9:00-17:00 с. Хобултова, вул. Київська, Шевченка1. 09:00-17:00с. Угів:вул. Зелена,вул. Горохівська,вул. Львівськавул. Польовавул. Лугова2. ПЛ-0,4 кВ КТП-467 09:00-17:00 Дім Молитвис.Лобачівка вул.Набережнавул.Л. Українки1. 9:30-16:30с.Морозовичі вул.Прикордонна 32-60.33-61 Шевченка 10-19 Шкільна 1-92. ПЛ-04кв Л-2 від ЩТП-73 чистка траси 10:00-17:00 с.Древині вул.Садова1. 09:40 – 17:00с.Радошинка: Школа, Медпункт, Бібліотека, ССТ Сошично (магазин).с.Стобихівка: ТзОВ «Лігнум Енерджі» (цех), ПП Мороз Т.А., Бібліотека, Школа, Медпункт, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, ССТ Сошично (магазин), Поштове відділення, ПП Величко В.А., СПП «Стобихівське» (магазин), ПП Сухнацький І.С., ПП Іваненко С.М., ПП Осадчук М.І., ПП Сухнацький В.І., Скважина, Молитовний будинок, ПП Мороз С.С.,с.Карпилівка: Школа, ДП «К-Каширське ЛГ» (Лісництво), ССТ Сошично (магазин), ФАП, Будинок Культури, ПП Степанюк Л.І., ПП Шворак Н.М.,с.Карасин: ПП Сухацький С.С. (пилорама), Молитовний будинок, Скважина, ПП Сущ С.Ю., ПП Квашневський С.І., ЛФЗАТ "Київстар Дж.Е (Мобільна станція), Школа, Амбулаторія, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Будинок культури, Сільська рада, Дитсадок, ССТ Сошично (магазин), ПП Дрипа А.С., Церква, Поштове відділення, ПП Шворак Н.М., ПП Шворак Б.В.,с.Запруддя: Школа, ФАП, Будинок культури, Церква, ССТ Сошично (магазин), ПП Приймачук Ю.В.с.Сошично: Амбулаторія, Ветдільниця, Лісництво, Сільська рада, Аптека, ПП Приймачук В.П., ПП Ткачук Р.І., ПП Іванюк О.В., ПП Заєць М.В., ПП Балецька В.І., ПП Харчук В.Ф., ТзОВ "Астеліт" (станція), Ф/г Полісянка, ПП Шворак І.Ф., ПП Пшонюк М.І., ПАТ «Укртелеком» (АТС), Дитсадок, Церква, ПП Самусік А.І., ПП Зінчук М.А.с.Сошично, с.Запруддя, с.Радошинка, с.Стобихівка, с.Карасин, с.Карпилівка.1. 9:00-17:00Сільська рада с. Борохівдитячий садокшколаФОП Ковальчук Тетяна Володимирівна- магазинвул.Визволителів,22-30/парні/,27-29/непарні/вул.Гагаріна,2-11,с.Борохіввул.Перемоги,20-52/парні/,25-63/непарні/,с.Борохіввул.Перемоги, 2-18/парні/,1-23/непарні/, с.БорохівПЛ10кВ Л70-01 9:00-17:00ФОП Драганчук Микола Миколайович - магазинСвято-Іоано-Богословська громада УПЦ - церквавул.Центральна, 1-43, вул.Б.Хмельницького,1,2,7,9,11,18, с.Сапогіввул.6-ий Гон,1-30, с.Прилуцькевул.Радянська, буд.21-59(непарні), буд.22-82(парні),вул.Радянська, буд.61-101(непарні0, буд.94-102(парні),132,144,вул.Радянська, буд.,84,86,88,90, 92, 91, 93, с.Прилуцькевул.Миру,буд.21-39(непарні),с.Борохіввул.Миру,буд.20-38(парні), с.Борохіввул.Миру,буд.40-43, с.Борохіввул.Свободи, буд.1-18, вул.Луцька,буд.1-20, с.БорохівВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4кВ від ЗТП №5179:00-17:00 Ковельське РЖКП №2ФОП Кіндер О.О.Ковельська Спортивна школаФОП Артюшенко Г.О.ТзОВ "АСТЕЛІТ"Вол.дирекція УДППЗФОП Лисюк Т.А.ПрАТ "Волиньтурист"ПТМ"Ковельтепло"Банк"Фінанси та Кредит"Львівська філія ПрАТ"Київстар"ФОП Савонюк В.С.РГПреображення ГосподньогоФОП Головей В.Ф.ФОП Михальчук Н.В.ТзОВ "Ягуар"ДП"Укртрансформація"СБУПрАТ"ДАТАГРУП" м.Ковель, вул.Драгомановабульвар Лесі Українки2.ПЛ-0,4кВ від КТП №1309:00-17:00ФОП Вегера С.В.с.Дарівка3.ПЛ-0,4кВ від КТП №4119:00-17:00ФОП Куденчук А.Л.ФОП Приступа М.В.ФОП Нагорова В.Я.ОСББ "Рейкол"м.Ковель, вул.Липинського, вул.Вітовського4.ПЛ-10кВ Л.37-089:00-17:00ФОП Солов'янчук А.ФКовельське РайвоКовельське СЛАТ "Тур"ФО Ющик С.Я.ФОП Ревчук В.О.ФОП Спичак М.І.Дубівське СТКовельське МТМОЦеркваРелігійна грома ЄХБ СкулинФОП Коваль О.С.ДП «Ков. Лісове господарство»ФОП Хороших О.А.С/Р СкулинСВК"Світанок"ФОП Яцків Г.М.Ф.о. Хом'як О.Я.ФОП Приступа А.ВФОП Ткачук О.В.Вол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком"Ковельське п-во вет.медицинис.Скулинс.Білинс.СтебліІнформацію не надано1. 13:30-17:00Обласний воєнкомат1. 9:00 – 17:00ФОП Онопріяк Тетяна Юріївна, ФГ "Міжгіря". с. Сьомаки вул. Наливайка, Тракторна2. 09:00 – 16:30ТзОВ „КРІС-ВІТ Україна” с. Одеради вул. Набережна, Центральна,с. Городок1. ПЛ-10 Л 58-10 ЛР-25 9:00 – 17:00 Військова частина 9971 ПЗ ВисоцькМобільний звязок МТС, КИЇВ СТАР, ЛАЙФ с.Римачі,Бережці- школа,дит.садок Коцюри, Діброва, Римачі, Бережці, Ягодин, Терехи, Висоцьк,1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-50 10:00-16:00 магазин с Нові. Березичі вул. Незалежності2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-182 10:00-17:00 магазин смт. Любешів вул. Шевченка, частково:Червоного Хреста, Садова, Костюшка, Єсеніна3. ПЛ-10 кВ Л-11-03 від ЛР-70 10:00-17:00 Насосна станція в с. М. Глуша, с.Щитинь, Мала Глуша, вул. Комсомольська, х. Ямниця, х. Отвержениця, х Заріка, вул. Вишнева, Партизанська, Берегова1 ПЛ-10 кВ, Л-45-06 від ЗТП-76 до ЛР-86. 10:00-18:00 КТП-400, с. Костюхнівка - Костюхнівська сільська рада (дит. садок).КТП-473 - Центр Діалогу Костюхнівка (молодіжний центр).КТП-295 - ФОП Нікітчук В.Г. (магазин), ФОП Конотопчик В.І. (магазин), Костюхнівська сільська рада, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Новочарторийське споживче товариство (закусочна), Районний відділ освіти (школа), Церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-73 - ДП НАЕК "Енергоатом" ВП"Рівненська АЕС".КТП74 - ФОП Колбун Валентина Захарівна (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).1 КТП-93 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Заводськавул.Б.Хмельницькоговул.Мічуріна, 1бвул.Крайняп-т Дружби, 43-47, 16, 18, 20, 49вул.Зелена, 34-50, 37-51пр.Крайній2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Веснянавул.Гірнича, 6вул.Івасюка, 25вул.Козацька, 38-50, 7, 13а-19вул.Молодіжна, 21-27, 35-39, 20, 36вул.Котляревського, 7-9вул.Богуна, 1-5, 6-16Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище , вул. Менделєєва,1-213. ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-124. Л34-07 9:00-17:00 с.Пігірне корівник, зерносклад, ДКУ, столярний цех, церква, ППМ, магазини, клуб.с.Береолуки контора, магазин, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, шкільна котельня, свинарник, овочесховище, склади, майстерня, їдальня.с.Яблунівка магазин, ФАП. с.Підгірне вул.Л.Українки, І.Франка, Щорса.с.Березолуки вул.Перемоги, Шевченка, Підозерна.с.Яблунівка вул.Ватутіна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика7. Л30-01 після ЛР-61 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)с.Городині (повністю)с.Романів (повністю)8. ПЛ-0,4 кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар’янівка вул.Прилісна, 2-18, 3-13, 15-41, 20-46.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-235 9:00-17:00 с.Студині магаин, ФАП, школа, клуб, магаин. с.Студині вул.Радянська, Приймакова, Чапаєва.10. Л34-04 9:00-17:00 с.Щурин церква, приміщення зерносховища, млин, БССЗ, магаин, контора с/р, контора, дитячий садок, школа, молокопункт, амбулаторія, чайна.с.Квітневе магазин, кіоскі, клуб, церква, шкільна їдальня, школа, пилорама, артсвердловина, свинарник, с.Щурин .с.Квітневе .11. Л69-01 після ЛР-40 9:00-17:00 с.Носачевичі зерносклад з током, пилорама, тракторна бригада, школа. с.Носачевичі.1. 10:00-17:00с. Синово вул. Волі, Миру, Перемоги2.10:00-16:00 смт Ст. Вижівка вул. Привокзальна, Залізнична, Вишнева, Горького, перукарня Красава,магазин Ханко1. ПЛ-0,4 кВКТП-263 Л-3 11:00-13:00 с.Сомин2. ПЛ-0,4 кВКТП-254 09:00-16:30 ФОП Літвінович Є.В. – вагова, ЖКП – водокачка,ДЕП 866 дільницяс.Турійськ вул. Першотравнева, Проектна, Шкільна, Привокзальна,3. ПЛ-10кВ Л-61-09 відЗТП-200 до ЗТП-305КТП-213КТП-305 Л-5 09:00-17:00 Церква с.м.т.Турійськ вул.Ковельська, Кузніцова, Квітнева, Паркова4. ПЛ-0,4 кВКТП-336 Л-1 11:00-13:00 с.Турійськ вул.Лісова, Дубівська5. ПЛ-0,4 кВКТП-300 Л-3 14:00-16:00 с.Блаженик вул.Володимирська