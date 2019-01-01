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На Волині шукають людей у поліцію. ВАКАНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ

На Волині шукають людей у поліцію. ВАКАНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ
До підрозділів Головного Управління Національної поліції у Волинській області шукають кандидатів на вакантні посади.

Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.

Відтак, шукають людей на такі вакансії:

СЛІДЧОГО (заробітна плата від 11930 грн.):

– Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області;

– Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області;

– Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області;

– Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області.

ДІЛЬНИЧНОГО ОФІЦЕРА ПОЛІЦІЇ (заробітна плата від 11300 грн.):

– Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області;

– Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області;

– Маневицького відділу поліції ГУНП у Волинській області.

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО СЕКТОРУ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ (заробітна плата від 10300грн.):

– Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області;

– Іваничівського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області;

- Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.

ПОМІЧНИКА ЧЕРГОВОГО СЕКТОРУ РЕАГУВАННЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області(заробітна плата від 9800 грн.).

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО відділення№1 взводу № 2 (м. Ковель) РОТИ КОНВОЙНОЇ СЛУЖБИ ГУНП у Волинській області(заробітна плата від 9000 грн.).

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО З ЛОГІСТИКИ, ОБЛІКУ І ЗБЕРІГАННЯ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ ТА ОЗБРОЄННЯ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 9000 грн.).

МОЛОДШОГО ІНСПЕКТОРА-КІНОЛОГА Кінологічного центру ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 10300 грн.).

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО-ВОДІЯ органу поліції охорони ГУНП у Волинській області (заробітна плата від 9000 грн).

У поліції пропонують:

- високу заробітну плату;

- щорічну оплачувану відпустка від 30 діб;

- перспективу кар’єрного зростання;

- можливість підвищити освітній рівень;

- соціальне забезпечення згідно чинного законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за оренду житла;

- дружню команду;

- стабільну роботу.

Прийом оnline-анкети та документів триває, що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 11 листопада по 29 листопада цього року за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).

Подати анкету можна на сайті nabir.np.gov.ua

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських:(050) 490 45 08; (050) 490 45 09 та електронною адресою [email protected]

Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1


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Теги: поліція, пошук роботи, вакантні посади
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Коментарі 2
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Краще мати доцю-повiю, нiж сина-полiцiянта
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Пишіть одразу скільки чорного нала можна збирати на цих посадах, та скілки наверх треба заносити. А то інформація не повна.
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