У Жиричах Ратнівського району почали будувати дитсадок. ФОТО

Найперше, що турбує людей в селі Жиричі Ратнівського району, – добудова дитсадка: місця у ньому мало вже зараз, а в селі проживає більше двохсот дітей дошкільного віку.«Колгоспне приміщення, в якому базується наш дитсадок, побудоване ще в 1979 році, – заступник директора НВК села Жиричіпоказує на низеньку білу будівлю поблизу сільської школи: дитсадок-хатинка майже по вікна занурився в землю. – Окрім непривабливого вигляду, дитсадок вже сьогодні переповнений: замість 24-х дітей — саме на таку їх кількість він розрахований, ДНЗ відвідують майже вдвоє більше. Нам немає де проводити заняття з фізкультури, святкові ранки. А село наше розвивається: будуються молоді сім'ї, народжуються діти... Тому, на початок будівництва дитсадка люди чекали десятки років. І для кожного з нас – це справжнє свято».Перший проєкт на будівництво нового дитсадка в Жиричах розробили ще в 2007 році. Та, через безгрошів’я, тоді з будівництвом не склалося. Потім проєктно-кошторисну документацію ще двічі поновлювали, але до справи так і не дійшло.«Цьогоріч нарешті виділили 3 мільйони гривень з державного бюджету і ще 400 тисяч - з районного. Цього вистачить, щоб почати будівництво, - розповів сільський голова. - Загальна вартість будівельних робіт – 21 мільйон гривень. При цьому ми хочемо реконструювати і старе приміщення, щоб місця вистачало всім».Будівництво дитсадка у Жиричах потрапило до переліку проєктів, які фінансують з Державного фонду регіонального розвитку, за поданням народного депутата. Ще перед парламентськими виборами, на зустрічі з громадою села, Степан Петрович пообіцяв, що добудову приміщення на 4 групи та ремонт старої будівлі дитсадка зроблять за кошти держави.«Сьогодні ми бачимо, як ця обіцянка народного депутата виконується, – зауважив директор благодійного фонду “Патріоти Волині”. – Окрім того, коштом свого благодійного фонду Степан Петрович допоміг громаді облаштувати бруківкою подвір’я школи та клубу. Допомогу нашого фонду відчули сільські медики та бібліотекарі. Степан Івахів також пожертвував власні кошти для сільського храму, який за 2 роки відзначить столітній ювілей».Чи не найбільше радіють початку будівництва дитсадка молоді мами.«Ми довго чекали на цей день, – каже голова батьківського комітету ДНЗ. – Це була наша мрія, і сьогодні вона почала втілюватися. Хочу подякувати всім, хто причетний до старту цього будівництва. Особливо нашому народному депутату Степану Івахіву – за його постійну турботу про наших дітей та допомогу селу».За традицією будівельний майданчик, на якому зводитимуть новий дитсадок, освятили.З пам’ятною подією громаду села Жиричі привітали помічник Степана Івахіва, депутати районної та обласної ради.А після символічної церемонії закладення першого каменя на об’єкті тут запрацювала і будівельна техніка. Генеральним підрядником на будівництві нового дитсадка у Жиричах буде ТзОВ «Луцьккомунбуд».