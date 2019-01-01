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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Ще один перевізник у Луцьку підписав договір для впровадження електронного квитка

Ще один перевізник у Луцьку підписав договір для впровадження електронного квитка
Перевізник ТОВ “АТП-Луцьк” підписав тристоронню угоду з Луцькою міською радою та ТзОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” щодо впровадження електронного квитка. Незабаром у його транспортних засобах встановлять необхідне обладнання.

Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.

Нині у місті діє перехідний період, коли можна розраховуватися за проїзд електронним квитком чи готівкою.

Нагадаємо, що з 11 грудня у автобусах та тролейбусах Луцька розплатитися за проїзд можна буде виключно готівкою.

Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.



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Теги: маршрутки, еелектронний квиток, перевізник, договір, Луцьк
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Коментарі 1
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З 11 грудня Виключно ГОТІВКОЮ ????? Ви що з глузду з'їхали????
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