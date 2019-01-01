Ще один перевізник у Луцьку підписав договір для впровадження електронного квитка





Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.



Нині у місті діє перехідний період, коли можна розраховуватися за проїзд електронним квитком чи готівкою.



Нагадаємо, що з 11 грудня у автобусах та тролейбусах Луцька розплатитися за проїзд можна буде виключно готівкою.



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