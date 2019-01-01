Ще один перевізник у Луцьку підписав договір для впровадження електронного квитка
Сьогодні, 12:41
Перевізник ТОВ “АТП-Луцьк” підписав тристоронню угоду з Луцькою міською радою та ТзОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” щодо впровадження електронного квитка. Незабаром у його транспортних засобах встановлять необхідне обладнання.
Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.
Нині у місті діє перехідний період, коли можна розраховуватися за проїзд електронним квитком чи готівкою.
Нагадаємо, що з 11 грудня у автобусах та тролейбусах Луцька розплатитися за проїзд можна буде виключно готівкою.
Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.
Нині у місті діє перехідний період, коли можна розраховуватися за проїзд електронним квитком чи готівкою.
Нагадаємо, що з 11 грудня у автобусах та тролейбусах Луцька розплатитися за проїзд можна буде виключно готівкою.
Усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Не всі перевізники погодилися на впровадження електронного квитка у Луцьку
15 листопад, 17:17
Електронний квиток у Луцьку: компанію «Сіті кард» зробили монополістом
15 листопад, 15:44
Із 11 грудня в маршрутках Луцька не можна буде заплатити грошима
15 листопад, 14:55
Коли запрацює додаток для оплати проїзду в Луцьку
14 листопад, 13:47
Завантаження...
Коментарі 1
З 11 грудня Виключно ГОТІВКОЮ ????? Ви що з глузду з'їхали????
Останні новини
Ще один перевізник у Луцьку підписав договір для впровадження електронного квитка
Сьогодні, 12:41
У Жиричах Ратнівського району почали будувати дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 12:32
У Польщі в аварії травмувались українці: потерпілих перевозили до лікарні гелікоптером
Сьогодні, 12:25