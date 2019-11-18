У селі на Волині очільник УПЦ (МП) Нафанаїл відслужив святкову службу. ФОТО
Сьогодні, 12:50
17 листопада архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл очолив божественну літургію у Свято-Георгіївському храмі села Вовчицьк Маневицього благочиння, громада якого відзначала 20-літній ювілей освячення місцевого храму.
Про це інформує пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
У цей день архіпастирю співслужили благочинний Маневицького округу протоієрей Тарас Огородник, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), настоятель місцевого храму священник Георгій Хомич та клірики Волинської і Рівненської єпархій.
На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля місцевого храму священника Георгія Хомича – орденом святого великомученика Георгія Побідоносця.
Під час божественної літургії владика разом з духовенством й мирянами вознесли спільну посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.
По закінченні богослужіння архієпископ Нафанаїл відзначив активних прихожан благословенними грамотами та звернувся до усіх присутніх з вітальним словом.
Привітавши з 20-літнім ювілеєм та нагадавши про сьогоднішнє євангельське читання, архіпастир наголосив, «що Господь чекає від нас віри, чекає беззаперечної надії на милість й допомогу, адже для християн легких часів не було ніколи, проте з Божою допомогою, вони завжди були переможцями над своїми гонителями, тому бажаю Вам завжди чути від Господа великі євангельські слова: «…віра твоя спасла тебе; іди з миром!»».
У свою чергу, настоятель храму священник Георгій Хомич щиро подякував архіпастирю за високі церковні нагороди, усім присутнім за спільну молитву та попрохав у архієпископа Нафанаїла архіпастирського благословення й надалі трудитись на благо Христової Церкви.
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Про це інформує пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
У цей день архіпастирю співслужили благочинний Маневицького округу протоієрей Тарас Огородник, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), настоятель місцевого храму священник Георгій Хомич та клірики Волинської і Рівненської єпархій.
На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля місцевого храму священника Георгія Хомича – орденом святого великомученика Георгія Побідоносця.
Під час божественної літургії владика разом з духовенством й мирянами вознесли спільну посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.
По закінченні богослужіння архієпископ Нафанаїл відзначив активних прихожан благословенними грамотами та звернувся до усіх присутніх з вітальним словом.
Привітавши з 20-літнім ювілеєм та нагадавши про сьогоднішнє євангельське читання, архіпастир наголосив, «що Господь чекає від нас віри, чекає беззаперечної надії на милість й допомогу, адже для християн легких часів не було ніколи, проте з Божою допомогою, вони завжди були переможцями над своїми гонителями, тому бажаю Вам завжди чути від Господа великі євангельські слова: «…віра твоя спасла тебе; іди з миром!»».
У свою чергу, настоятель храму священник Георгій Хомич щиро подякував архіпастирю за високі церковні нагороди, усім присутнім за спільну молитву та попрохав у архієпископа Нафанаїла архіпастирського благословення й надалі трудитись на благо Христової Церкви.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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