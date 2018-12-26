Почім на Волині продаватимуть новорічні ялинки. ПРЕЙСКУРАНТ





Про це повідомили на



Так, дерево заввишки до 1 метра буде коштувати 61 гривню з урахуванням ПДВ. Якщо ж обирати вищу сосну чи ялину – 1-2 метри, то доведеться заплатити 65 гривень за штуку. Оптова вартість за 2-3-метрове дерево складатиме 71 гривню.



За додатковою інформацією та з питаннь співпраці звертатися за телефонами: приймальна ДП «Поліське ЛГ» – (03376)4-07-04 та до головного лісничого Іщика Анатолія Андрійовича – 0 (67) 361 80 05.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Встановили прейскурант на новорічні сосну та ялину для оптового продажу населенню.Про це повідомили на сторінці Поліського ЛГ у Facebook.Так, дерево заввишки до 1 метра буде коштувати 61 гривню з урахуванням ПДВ. Якщо ж обирати вищу сосну чи ялину – 1-2 метри, то доведеться заплатити 65 гривень за штуку. Оптова вартість за 2-3-метрове дерево складатиме 71 гривню.За додатковою інформацією та з питаннь співпраці звертатися за телефонами: приймальна ДП «Поліське ЛГ» – (03376)4-07-04 та до головного лісничого Іщика Анатолія Андрійовича – 0 (67) 361 80 05.

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