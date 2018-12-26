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Почім на Волині продаватимуть новорічні ялинки. ПРЕЙСКУРАНТ

Почім на Волині продаватимуть новорічні ялинки. ПРЕЙСКУРАНТ
Встановили прейскурант на новорічні сосну та ялину для оптового продажу населенню.

Про це повідомили на сторінці Поліського ЛГ у Facebook.

Так, дерево заввишки до 1 метра буде коштувати 61 гривню з урахуванням ПДВ. Якщо ж обирати вищу сосну чи ялину – 1-2 метри, то доведеться заплатити 65 гривень за штуку. Оптова вартість за 2-3-метрове дерево складатиме 71 гривню.

За додатковою інформацією та з питаннь співпраці звертатися за телефонами: приймальна ДП «Поліське ЛГ» – (03376)4-07-04 та до головного лісничого Іщика Анатолія Андрійовича – 0 (67) 361 80 05.

Почім на Волині продаватимуть новорічні ялинки. ПРЕЙСКУРАНТ


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Теги: Ялинки, Волинь, Поліське ЛГ, ціни, новий рік, зима
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