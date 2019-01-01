Священники розвінчали міф, що біометричний паспорт – «печатка антихриста»





Про це інформує



У ПЦУ повідомляють, чим тільки не залякують людей – втратою приватності, «відреченням від Господа», «печаткою антихриста». І все це – начебто від імені Церкви. За словами священників біометричні паспорти є лише одним із проявів наукового і технологічного прогресу. Жодного релігійного підґрунтя у біометричного паспорту немає.



Вони зауважують, технології стали невід’ємною частиною нашого життя: щодня люди користуються інтернетом, мобільним зв’язком, дані про них зберігаються в електронних базах різних установ. Врешті-решт, збір біометричної інформації використовується на благо, бо робить їх життя у суспільстві безпечнішим: вона допомагає швидко встановити особу і допомогти їй, якщо виникне така потреба, або ж затримати особу, якщо вона порушила закон. Тобто, щирій віруючій людині, якій немає чого приховувати, яка живе законослухняно, боятися нічого.



Священники додають, Господь недарма наділив людину даром свободи вибору. Те, що з Писання відоме, як «печать антихриста», може бути прийнятим лише за усвідомленим вибором людини, яка відречеться від Бога. Таємно, через технології, без відома самої особи ніхто не зможе зробити віруючого християнина слугою диявола.



Люди користуються звичайними паспортами, мають ідентифікаційні коди, щодня надають персональні дані, і нічого вартого осуду тут немає. Усе це стосується матеріального світу, натомість справжня віра у Господа – у душі. На ній ніхто не зможе поставити «печатку», чи відділити людину від любові Божої, якщо вона сама не зречеться її.



Наголошують на тому, що головна боротьба для людини – це війна з гріхом, пристрастями і спокусами. Саме вони можуть стати головною причиною відчуження від Христа і Його Царства.



«Бо наша боротьба не проти крови i плотi, а проти начальства, проти влади, проти свiтоправителiв темряви вiку цього, проти духiв злоби пiднебесних» (Еф. 6: 12) – нагадує Писання. Тобто наш супротивник – не тіло, не матеріальний світ в усьому його різноманітті та досягненнях, а духи злоби – ангели, що впали, та їхній начальник – диявол.



"Бог дає нам безліч можливостей і засобів пізнання світу, і біометричні паспорти – лише один із них. Вони не здатні віддалити чи наблизити нас до Господа, зробити більшим чи меншим християнином, поставити на нас «печать антихриста». Тож, не зважайте на безпідставні забобони чи обмеження і не бійтеся користуватися благами прогресу", - підрезюмували священники ПЦУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед представників різних конфесій точаться суперечки, чи є біометричний паспорт загрозою для віруючих людей. Православна церква України не засуджує парафіян, які користуються ним.Про це інформує Православна церква України У ПЦУ повідомляють, чим тільки не залякують людей – втратою приватності, «відреченням від Господа», «печаткою антихриста». І все це – начебто від імені Церкви. За словами священників біометричні паспорти є лише одним із проявів наукового і технологічного прогресу. Жодного релігійного підґрунтя у біометричного паспорту немає.Вони зауважують, технології стали невід’ємною частиною нашого життя: щодня люди користуються інтернетом, мобільним зв’язком, дані про них зберігаються в електронних базах різних установ. Врешті-решт, збір біометричної інформації використовується на благо, бо робить їх життя у суспільстві безпечнішим: вона допомагає швидко встановити особу і допомогти їй, якщо виникне така потреба, або ж затримати особу, якщо вона порушила закон. Тобто, щирій віруючій людині, якій немає чого приховувати, яка живе законослухняно, боятися нічого.Священники додають, Господь недарма наділив людину даром свободи вибору. Те, що з Писання відоме, як «печать антихриста», може бути прийнятим лише за усвідомленим вибором людини, яка відречеться від Бога. Таємно, через технології, без відома самої особи ніхто не зможе зробити віруючого християнина слугою диявола.Люди користуються звичайними паспортами, мають ідентифікаційні коди, щодня надають персональні дані, і нічого вартого осуду тут немає. Усе це стосується матеріального світу, натомість справжня віра у Господа – у душі. На ній ніхто не зможе поставити «печатку», чи відділити людину від любові Божої, якщо вона сама не зречеться її.Наголошують на тому, що головна боротьба для людини – це війна з гріхом, пристрастями і спокусами. Саме вони можуть стати головною причиною відчуження від Христа і Його Царства.«Бо наша боротьба не проти крови i плотi, а проти начальства, проти влади, проти свiтоправителiв темряви вiку цього, проти духiв злоби пiднебесних» (Еф. 6: 12) – нагадує Писання. Тобто наш супротивник – не тіло, не матеріальний світ в усьому його різноманітті та досягненнях, а духи злоби – ангели, що впали, та їхній начальник – диявол."Бог дає нам безліч можливостей і засобів пізнання світу, і біометричні паспорти – лише один із них. Вони не здатні віддалити чи наблизити нас до Господа, зробити більшим чи меншим християнином, поставити на нас «печать антихриста». Тож, не зважайте на безпідставні забобони чи обмеження і не бійтеся користуватися благами прогресу", - підрезюмували священники ПЦУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію