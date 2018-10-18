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У Луцьку біля церкви чоловік з пістолетом викрав «євробляху»

У Луцьку біля церкви чоловік з пістолетом викрав «євробляху»
Поблизу Дому Молитви «Церкви Христа Спасителя», що у Луцьку, раніше судимий уродженець міста Тернопіль, повторно тримаючи в руках пістолет, вигнав власника із автівки Volkswagen Passat B5, що була на литовській реєстрації.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, повідомляє ІА "Конкурент".

Цим чоловік заволодів машиною, яка вартує більше 40 тисяч гривень, та поїхав у напрямку вулиці Дубнівської.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав та відмовився від дачі показів.

Однак покази свідків та потерпілого довели, що житель Тернополя все ж таки викрав автомобіль.

Так, потерпілий розповів, що хотів продати свій Volkswagen Passat, а обвинувачений в якості покупця вирішив перевірити справність автомобіля. Однак згодом із кишені дістав пістолет та наказав продавцю вийти з машини. Опісля цього потерпілий викликав поліцію, яка по місту робила план перехоплення. Однак автівку знайшли через три дні у зовсім іншого чоловіка. Йому автівка дісталася від обвинуваченого завдяки покупці.

У результаті суд ухвалив визнати уродженця Тернополя винним у вчиненні злочину передбаченого ст.289 ч.3 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років з конфіскацією всього майна.

А на підставі ст.71 ч.1 КК України до покарання, призначеного за цим вироком, частково приєднати невідбуту частину покарання, а саме: 2 місяці арешту, що згідно ст.72 КК України відповідає 2 місяцям позбавлення волі.

Тож за сукупністю вироків визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 років 2 місяці з конфіскацією всього майна.

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Теги: суд, Луцьк, євробляхи, крадіжка
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