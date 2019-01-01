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«Патрулька» Волині поповнилась новими працівниками

«Патрулька» Волині поповнилась новими працівниками
Лави волинських патрульних поповнились чотирма поліцейськими.

22-річний Олександр, 23-річний Артур, 24-річний Роман та 23-річний Дмитро успішно завершили навчання в Академії патрульної поліції в Києві і віднині нестимуть службу в Луцьку та Ковелі, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Двоє з них – із Любешівського району, один – з Любомля, ще один – з Камінь-Каширського.


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Теги: патрульні, Волинь
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