«Патрулька» Волині поповнилась новими працівниками
Сьогодні, 13:46
Лави волинських патрульних поповнились чотирма поліцейськими.
22-річний Олександр, 23-річний Артур, 24-річний Роман та 23-річний Дмитро успішно завершили навчання в Академії патрульної поліції в Києві і віднині нестимуть службу в Луцьку та Ковелі, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Двоє з них – із Любешівського району, один – з Любомля, ще один – з Камінь-Каширського.
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22-річний Олександр, 23-річний Артур, 24-річний Роман та 23-річний Дмитро успішно завершили навчання в Академії патрульної поліції в Києві і віднині нестимуть службу в Луцьку та Ковелі, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Двоє з них – із Любешівського району, один – з Любомля, ще один – з Камінь-Каширського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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