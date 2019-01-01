«Патрулька» Волині поповнилась новими працівниками





22-річний Олександр, 23-річний Артур, 24-річний Роман та 23-річний Дмитро успішно завершили навчання в Академії патрульної поліції в Києві і віднині нестимуть службу в Луцьку та Ковелі, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.



Двоє з них – із Любешівського району, один – з Любомля, ще один – з Камінь-Каширського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лави волинських патрульних поповнились чотирма поліцейськими.22-річний, 23-річний, 24-річнийта 23-річнийуспішно завершили навчання в Академії патрульної поліції в Києві і віднині нестимуть службу в Луцьку та Ковелі, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.Двоє з них – із Любешівського району, один – з Любомля, ще один – з Камінь-Каширського.

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