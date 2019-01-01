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У Ковельському районі цього року майже 7 тисяч людей захворіло на ГРВІ

У Ковельському районі цього року майже 7 тисяч людей захворіло на ГРВІ
З початку року у Ковельському районі за медичною допомогою з приводу захворюваності на ГРВІ в медичні установи звернулось 6963 особи, з них – 4186 дітей віком до 17 років.

Таку інформацію на апаратній нараді в РДА озвучила завідувачка Ковельського міськміжрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Людмила Маляр, - пише ПроКовель.

За її словами, з 1 жовтня ведеться щотижневий моніторинг захворюваності грипом та ГРВІ.

«В 2019 році в районі зареєстровано 63 випадки кору, з них на кір захворіло 45 дітей. Причинами, що сприяють поширенню інфекції, стали відсутність щеплень, адже вакцинація має великий вплив на попередження цього захворювання. Станом на 01 листопада в районі охоплено щепленням КПК: дітей 1 року – 90,2%, дітей до 2 років – 95,1%, дітей до 6 років – 91,0%, дітей віком 7 років і старше – 98,4%. Стан щеплень проти дифтерії має таку динаміку: діти до 1 року – 52,5%, діти 1 року життя – 74,1%, діти 18 місяців – 69,2 %, діти старші 2 років – 61,1%, діти 6 років – 70,0%, діти старші 7 років – 100%, діти віком до 16 років – 92,3%, діти старші 16 років – 100%, дорослі – 96%. Загалом, працівниками відділу постійно проводиться санітарно – освітня робота по профілактиці керованих інфекцій серед населення, обстеження контактних, ведеться медичний нагляд», - повідомила Людмила Маляр.

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Теги: ГРВІ, Ковельщина, хворі
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