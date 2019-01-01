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Що зробили з трюфелем, якого нещодавно знайшли на Рівненщині

Що зробили з трюфелем, якого нещодавно знайшли на Рівненщині
Журналісти дізналися про долю чорного трюфеля, знахідку рівнянина, яка наробила фурору серед поціновувачів високої кухні.

Нагадаємо, днями рівнянка Галина Чижевська похвалилася у соцмережах знахідкою свого чоловіка Віталія – грибом різновиду чорний трюфель, один кілограм якого коштує 4 тисячі євро, - пише «Рівне Вечірнє».

Тож журналісти поцікавилися долею гриба.

"Ми вирішили його не продавати, а з’їсти. Так, можливо, і виручили б за нього 400 чи 500 євро. Але подумали собі, що в житті нам більше може не пощастити натрапити на таку знахідку ще раз. За все життя його можна так і не спробувати. Так, у ресторанах подають страви з чорним трюфелем, та звідки знати, що це справді цей гриб? До того ж ресторани зазвичай використовують чорні трюфелі, які вирощуються штучно, як і шампіньйони. Особливу цінність має саме лісовий", - розповіла жінка.

За словами Галини Чижевської, частину гриба вона використала для приготування спеціальної олії, якою можна потім заправляти салати. Іншу – для приготування пасти, якою сім’я поласувала на вечерю.

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Теги: гриб, трюфель
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