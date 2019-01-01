Ковельські підприємці проти ярмарків з інших міст





Про це повідомила заступник начальника відділу економічного розвитку та торгівлі міськвиконкому Лілія Барна, - пише



Вона каже, що на ім'я міського голови підприємці надіслали лист (14 підписів), у якому, зокрема, йдеться про те, що обсяги виторгу на ринках міста знизились і підприємці пов'язують це з регулярним приїздом у Ковель ярмарків з інших міст (Одеси, Харкова). Тому просять владу обмежити таку торгівлю, даючи можливість “нормально” працювати саме ковельським підприємцям, які несуть збитки і потерпають від приїзду іногородніх бізнесменів.







"Крім того, ковельські підприємці сумніваються у якості товарів, які привозять організатори ярмарків сюди на продаж, та у порядності приїжджих як суб'єктів господарювання. Вони переконані, що ті можуть вести нечесну торгівлю і не сплачувати усі необхідні податки", - зауважує Лілія Барна.



За її словами, зміст отриманого листа дещо шокував, вразивши з перших рядків, цитуємо: “Щодо перешкод у здійсненні діяльності підприємцями м. Ковеля, що торгують на ринках”.



"Хто і кому створює перешкоди для ведення бізнесу — не зрозуміло. В Україні діє ряд законодавчих документів, які передбачають здійснення підприємницької діяльності по всій території України. Ковельчани, як і всі інші підприємці, також мають повне право торгувати в інших містах. І ніхто цього заборонити не може. Крім того, є таке поняття як конкуренція (для бізнесу) та право вибору (для покупця). Чому ковельчани мають бути обмежені у праві купувати товари в інших підприємців, окрім ковельських?", - каже заступниця начальника відділу економічного розвитку та торгівлі.



Підприємцям, котрі звернулись до влади з проханням про обмеження виїзної торгівлі іногородніми, надали наступну відповідь:



“Згідно чинного законодавства, фізичні особи-підприємці, що провадять торговельну діяльність шляхом організації ярмарково-виставкових заходів, реалізують права громадянина України на підприємницьку діяльність. На підтвердження підстав для такої діяльності підприємцем оформлюються відповідні документи, в тому числі свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, з місцем здійснення торговельної діяльності по всій Україні.



Зокрема, щороку організовуються та проводяться такі ярмарково-виставкові заходи містами України, в яких беруть участь виробники та офіційні представники виробничих компаній України.



Товари, які представляються на ярмарках – конкурентоспроможні, бо мають вигідний баланс ціни та якості. Виходячи з вищезазначеного, підстав для заборони проведення таких торгових заходів у місті в органів місцевого самоврядування немає.”

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські підприємці, що торгують на Брестському та Привокзальному ринках, хочуть, щоб місцева влада заборонила проведення у Ковелі ярмарків промислової продукції з інших міст.Про це повідомила заступник начальника відділу економічного розвитку та торгівлі міськвиконкому, - пише "Ковельpost" Вона каже, що на ім'я міського голови підприємці надіслали лист (14 підписів), у якому, зокрема, йдеться про те, що обсяги виторгу на ринках міста знизились і підприємці пов'язують це з регулярним приїздом у Ковель ярмарків з інших міст (Одеси, Харкова). Тому просять владу обмежити таку торгівлю, даючи можливість “нормально” працювати саме ковельським підприємцям, які несуть збитки і потерпають від приїзду іногородніх бізнесменів."Крім того, ковельські підприємці сумніваються у якості товарів, які привозять організатори ярмарків сюди на продаж, та у порядності приїжджих як суб'єктів господарювання. Вони переконані, що ті можуть вести нечесну торгівлю і не сплачувати усі необхідні податки", - зауважує Лілія Барна.За її словами, зміст отриманого листа дещо шокував, вразивши з перших рядків, цитуємо: “Щодо перешкод у здійсненні діяльності підприємцями м. Ковеля, що торгують на ринках”."Хто і кому створює перешкоди для ведення бізнесу — не зрозуміло. В Україні діє ряд законодавчих документів, які передбачають здійснення підприємницької діяльності по всій території України. Ковельчани, як і всі інші підприємці, також мають повне право торгувати в інших містах. І ніхто цього заборонити не може. Крім того, є таке поняття як конкуренція (для бізнесу) та право вибору (для покупця). Чому ковельчани мають бути обмежені у праві купувати товари в інших підприємців, окрім ковельських?", - каже заступниця начальника відділу економічного розвитку та торгівлі.Підприємцям, котрі звернулись до влади з проханням про обмеження виїзної торгівлі іногородніми, надали наступну відповідь:“Згідно чинного законодавства, фізичні особи-підприємці, що провадять торговельну діяльність шляхом організації ярмарково-виставкових заходів, реалізують права громадянина України на підприємницьку діяльність. На підтвердження підстав для такої діяльності підприємцем оформлюються відповідні документи, в тому числі свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, з місцем здійснення торговельної діяльності по всій Україні.Зокрема, щороку організовуються та проводяться такі ярмарково-виставкові заходи містами України, в яких беруть участь виробники та офіційні представники виробничих компаній України.Товари, які представляються на ярмарках – конкурентоспроможні, бо мають вигідний баланс ціни та якості. Виходячи з вищезазначеного, підстав для заборони проведення таких торгових заходів у місті в органів місцевого самоврядування немає.”

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