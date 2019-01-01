У селі на Волині через замикання холодильника горіла літня кухня. ФОТО
Сьогодні, 15:12
У селі Мшанець Любомльського району горіла літня кухня.
Пожежа сталась у неділю, 17 листопада близько 11:50, - пише Кордон.
Повідомлення до пожежно-рятувальних підрозділів надійшло о 12:07 год, на виклик виїжджали рятувальники чергового караулу ДПРЧ-10 м. Любомль та МПО «Головне».
Вогонь знищив холодильник, меблі, речі домашнього вжитку, пошкодив облицювання стін кімнати.
Ймовірна причина пожежі — коротке замикання холодильника.
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Пожежа сталась у неділю, 17 листопада близько 11:50, - пише Кордон.
Повідомлення до пожежно-рятувальних підрозділів надійшло о 12:07 год, на виклик виїжджали рятувальники чергового караулу ДПРЧ-10 м. Любомль та МПО «Головне».
Вогонь знищив холодильник, меблі, речі домашнього вжитку, пошкодив облицювання стін кімнати.
Ймовірна причина пожежі — коротке замикання холодильника.
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