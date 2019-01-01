У селі на Волині через замикання холодильника горіла літня кухня. ФОТО





Пожежа сталась у неділю, 17 листопада близько 11:50, - пише



Повідомлення до пожежно-рятувальних підрозділів надійшло о 12:07 год, на виклик виїжджали рятувальники чергового караулу ДПРЧ-10 м. Любомль та МПО «Головне».



Вогонь знищив холодильник, меблі, речі домашнього вжитку, пошкодив облицювання стін кімнати.



Ймовірна причина пожежі — коротке замикання холодильника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мшанець Любомльського району горіла літня кухня.Пожежа сталась у неділю, 17 листопада близько 11:50, - пише Кордон Повідомлення до пожежно-рятувальних підрозділів надійшло о 12:07 год, на виклик виїжджали рятувальники чергового караулу ДПРЧ-10 м. Любомль та МПО «Головне».Вогонь знищив холодильник, меблі, речі домашнього вжитку, пошкодив облицювання стін кімнати.Ймовірна причина пожежі — коротке замикання холодильника.

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