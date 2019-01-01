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У селі на Волині через замикання холодильника горіла літня кухня. ФОТО

У селі на Волині через замикання холодильника горіла літня кухня. ФОТО
У селі Мшанець Любомльського району горіла літня кухня.

Пожежа сталась у неділю, 17 листопада близько 11:50, - пише Кордон.

Повідомлення до пожежно-рятувальних підрозділів надійшло о 12:07 год, на виклик виїжджали рятувальники чергового караулу ДПРЧ-10 м. Любомль та МПО «Головне».

Вогонь знищив холодильник, меблі, речі домашнього вжитку, пошкодив облицювання стін кімнати.

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання холодильника.
У селі на Волині через замикання холодильника горіла літня кухня. ФОТО
У селі на Волині через замикання холодильника горіла літня кухня. ФОТО
У селі на Волині через замикання холодильника горіла літня кухня. ФОТО
У селі на Волині через замикання холодильника горіла літня кухня. ФОТО


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Теги: пожежа, Волинь, літня кухня
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Коментарі 1
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Холодильник згорів зверху. А там замикати нічому!
Був колись випадок - склад згорів від короткого замикання. Як потім вияснилось, він кілька років був відключений від мережі. Але ж замкнуло!
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