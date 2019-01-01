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На Рівненщині хлопець із дівчиною розбились на мотоциклі

На Рівненщині хлопець із дівчиною розбились на мотоциклі
Між селами Мушні та Купель Рокитнівського району на Рівненщині хлопець із дівчиною розбились на мотоциклі.

Автопригода із потерпілими сталася у суботу, 16 листопада, близько 23 години, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські встановили, що 17-річний водій мотоцикла Hornet, житель села Кам’яне, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та впав. Юнака госпіталізували у реанімацію, одна травми виявилися несумісні з життям — учора, 17 листопада, він помер.

Надавали допомогу медики і пасажирці двоколісного — 17-річній жительці села Мушні. Її до лікарні доставили із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку.

Слідчі слідчого управління внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

На Рівненщині хлопець із дівчиною розбились на мотоциклі
На Рівненщині хлопець із дівчиною розбились на мотоциклі


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Теги: Рівненщина, аварія
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