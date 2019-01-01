Між селами Мушні та Купель Рокитнівського району на Рівненщині хлопець із дівчиною розбились на мотоциклі.Автопригода із потерпілими сталася у суботу, 16 листопада, близько 23 години, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські встановили, що 17-річний водій мотоцикла Hornet, житель села Кам’яне, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та впав. Юнака госпіталізували у реанімацію, одна травми виявилися несумісні з життям — учора, 17 листопада, він помер.Надавали допомогу медики і пасажирці двоколісного — 17-річній жительці села Мушні. Її до лікарні доставили із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку.Слідчі слідчого управління внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.