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Відомо, коли запрацює школа на Волині, де батьки не пускали дітей на навчання

Відомо, коли запрацює школа на Волині, де батьки не пускали дітей на навчання
Розповіли про ступінь готовності будівельних проектів, що реалізовуються у Волинській області за кошти Державного фонду регіонального розвитку. У селі Осівці Камінь-Каширського району діти чекають на нову школу протягом 3 років.

Про це інформує Волинська ОДА.

Проєкт «школа I - III ступеня у с. Осівці Камінь-Каширського району – нобе будівництво» розпочали у 2016 року. Вартість проєкту становить – 75,5 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 62,7 млн грн, місцевий бюджет – 12,8 млн гривень. Готовність 80%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.

Проєкт «загальноосвітня школа I - III ступеня на 198 учнів в с. Любохини Старовижівського району - будівництво».

Реалізацію проєкту розпочали у 2011 року.
Вартість проєкту становить – 82,9 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 67,9 млн грн, місцевий бюджет – 15,0 млн гривень.
Готовність об’єкта – 78%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.

Проєкт «Турійська загальноосвітня школа I - III ступеня по вул. Володимирській, 1, в смт Турійськ Турійського району - капітальний ремонт та улаштування спортивного майданчика із штучним покриттям».

Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.
Вартість проєкту становить – 20,902 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 18,832 млн грн, місцевий бюджет – 2,069 млн гривень.
Будівельна готовність складає 47%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.

Проєкт «реконструкція школи та дитячого садка в с. Старосілля Іваничівського району».

Реалізацію проєкту розпочали у 2017 року.
Вартість проєкту становить – 6,306 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 5,62 млн грн, місцевий бюджет – 0,687 млн гривень.
Будівельна готовність складає 87%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.

Проєкт «підвищення якості медичного обслуговування населення Ратнівського району шляхом придбання томографа для Ратнівської центральної районної лікарні»

Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.
Вартість проєкту становить – 7,7 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 6,557 млн грн, місцевий бюджет – 1,144 млн гривень.
Будівельна готовність складає 100%.
Об’єкт здано в експлуатацію.

Проєкт «реконструкція частини приміщень загальноосвітньої школи I - II ступеня під навчально-виховний комплекс у с. П'ятидні Устилузької об'єднаної міської територіальної громади»

Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.

Вартість проекту становить – 6,4 млн. грн, у т.ч. ДФРР – 4,1 млн грн, місцевий бюджет – 2,3 млн гривень.
Готовність об’єкта – 75%
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.

Проєкт «Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Незалежності, 27б в с. Павлівка Іваничівського району Волинської області під ЦНАП та адміністративний центр»

Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.
Вартість проекту становить – 7,4 млн. грн, у т.ч. ДФРР – 5,2 млн грн, місцевий бюджет – 2,2 млн гривень.
Готовність об’єкта – 80%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.


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Теги: проекти Волині, готовність, волинська школа
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