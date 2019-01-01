Відомо, коли запрацює школа на Волині, де батьки не пускали дітей на навчання

Осівці Камінь-Каширського району діти чекають на нову школу протягом 3 років.



Про це інформує



Проєкт «школа I - III ступеня у с. Осівці Камінь-Каширського району – нобе будівництво» розпочали у 2016 року. Вартість проєкту становить – 75,5 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 62,7 млн грн, місцевий бюджет – 12,8 млн гривень. Готовність 80%.

Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.



Проєкт «загальноосвітня школа I - III ступеня на 198 учнів в с. Любохини Старовижівського району - будівництво».



Реалізацію проєкту розпочали у 2011 року.

Вартість проєкту становить – 82,9 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 67,9 млн грн, місцевий бюджет – 15,0 млн гривень.

Готовність об’єкта – 78%.

Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.



Проєкт «Турійська загальноосвітня школа I - III ступеня по вул. Володимирській, 1, в смт Турійськ Турійського району - капітальний ремонт та улаштування спортивного майданчика із штучним покриттям».



Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.

Вартість проєкту становить – 20,902 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 18,832 млн грн, місцевий бюджет – 2,069 млн гривень.

Будівельна готовність складає 47%.

Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.



Проєкт «реконструкція школи та дитячого садка в с. Старосілля Іваничівського району».



Реалізацію проєкту розпочали у 2017 року.

Вартість проєкту становить – 6,306 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 5,62 млн грн, місцевий бюджет – 0,687 млн гривень.

Будівельна готовність складає 87%.

Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.



Проєкт «підвищення якості медичного обслуговування населення Ратнівського району шляхом придбання томографа для Ратнівської центральної районної лікарні»



Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.

Вартість проєкту становить – 7,7 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 6,557 млн грн, місцевий бюджет – 1,144 млн гривень.

Будівельна готовність складає 100%.

Об’єкт здано в експлуатацію.



Проєкт «реконструкція частини приміщень загальноосвітньої школи I - II ступеня під навчально-виховний комплекс у с. П'ятидні Устилузької об'єднаної міської територіальної громади»



Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.



Вартість проекту становить – 6,4 млн. грн, у т.ч. ДФРР – 4,1 млн грн, місцевий бюджет – 2,3 млн гривень.

Готовність об’єкта – 75%

Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.



Проєкт «Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Незалежності, 27б в с. Павлівка Іваничівського району Волинської області під ЦНАП та адміністративний центр»



Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.

Вартість проекту становить – 7,4 млн. грн, у т.ч. ДФРР – 5,2 млн грн, місцевий бюджет – 2,2 млн гривень.

Готовність об’єкта – 80%.

Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про ступінь готовності будівельних проектів, що реалізовуються у Волинській області за кошти Державного фонду регіонального розвитку. У селідіти чекають на нову школу протягом 3 років.Про це інформує Волинська ОДА. Проєкт «школа I - III ступеня у с. Осівці Камінь-Каширського району – нобе будівництво» розпочали у 2016 року. Вартість проєкту становить – 75,5 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 62,7 млн грн, місцевий бюджет – 12,8 млн гривень. Готовність 80%.Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.Проєкт «загальноосвітня школа I - III ступеня на 198 учнів в с. Любохини Старовижівського району - будівництво».Реалізацію проєкту розпочали у 2011 року.Вартість проєкту становить – 82,9 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 67,9 млн грн, місцевий бюджет – 15,0 млн гривень.Готовність об’єкта – 78%.Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.Проєкт «Турійська загальноосвітня школа I - III ступеня по вул. Володимирській, 1, в смт Турійськ Турійського району - капітальний ремонт та улаштування спортивного майданчика із штучним покриттям».Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.Вартість проєкту становить – 20,902 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 18,832 млн грн, місцевий бюджет – 2,069 млн гривень.Будівельна готовність складає 47%.Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.Проєкт «реконструкція школи та дитячого садка в с. Старосілля Іваничівського району».Реалізацію проєкту розпочали у 2017 року.Вартість проєкту становить – 6,306 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 5,62 млн грн, місцевий бюджет – 0,687 млн гривень.Будівельна готовність складає 87%.Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.Проєкт «підвищення якості медичного обслуговування населення Ратнівського району шляхом придбання томографа для Ратнівської центральної районної лікарні»Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.Вартість проєкту становить – 7,7 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 6,557 млн грн, місцевий бюджет – 1,144 млн гривень.Будівельна готовність складає 100%.Об’єкт здано в експлуатацію.Проєкт «реконструкція частини приміщень загальноосвітньої школи I - II ступеня під навчально-виховний комплекс у с. П'ятидні Устилузької об'єднаної міської територіальної громади»Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.Вартість проекту становить – 6,4 млн. грн, у т.ч. ДФРР – 4,1 млн грн, місцевий бюджет – 2,3 млн гривень.Готовність об’єкта – 75%Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.Проєкт «Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Незалежності, 27б в с. Павлівка Іваничівського району Волинської області під ЦНАП та адміністративний центр»Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.Вартість проекту становить – 7,4 млн. грн, у т.ч. ДФРР – 5,2 млн грн, місцевий бюджет – 2,2 млн гривень.Готовність об’єкта – 80%.Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію