Відомо, коли запрацює школа на Волині, де батьки не пускали дітей на навчання
Сьогодні, 16:35
Розповіли про ступінь готовності будівельних проектів, що реалізовуються у Волинській області за кошти Державного фонду регіонального розвитку. У селі Осівці Камінь-Каширського району діти чекають на нову школу протягом 3 років.
Про це інформує Волинська ОДА.
Проєкт «школа I - III ступеня у с. Осівці Камінь-Каширського району – нобе будівництво» розпочали у 2016 року. Вартість проєкту становить – 75,5 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 62,7 млн грн, місцевий бюджет – 12,8 млн гривень. Готовність 80%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.
Проєкт «загальноосвітня школа I - III ступеня на 198 учнів в с. Любохини Старовижівського району - будівництво».
Реалізацію проєкту розпочали у 2011 року.
Вартість проєкту становить – 82,9 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 67,9 млн грн, місцевий бюджет – 15,0 млн гривень.
Готовність об’єкта – 78%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.
Проєкт «Турійська загальноосвітня школа I - III ступеня по вул. Володимирській, 1, в смт Турійськ Турійського району - капітальний ремонт та улаштування спортивного майданчика із штучним покриттям».
Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.
Вартість проєкту становить – 20,902 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 18,832 млн грн, місцевий бюджет – 2,069 млн гривень.
Будівельна готовність складає 47%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.
Проєкт «реконструкція школи та дитячого садка в с. Старосілля Іваничівського району».
Реалізацію проєкту розпочали у 2017 року.
Вартість проєкту становить – 6,306 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 5,62 млн грн, місцевий бюджет – 0,687 млн гривень.
Будівельна готовність складає 87%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.
Проєкт «підвищення якості медичного обслуговування населення Ратнівського району шляхом придбання томографа для Ратнівської центральної районної лікарні»
Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.
Вартість проєкту становить – 7,7 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 6,557 млн грн, місцевий бюджет – 1,144 млн гривень.
Будівельна готовність складає 100%.
Об’єкт здано в експлуатацію.
Проєкт «реконструкція частини приміщень загальноосвітньої школи I - II ступеня під навчально-виховний комплекс у с. П'ятидні Устилузької об'єднаної міської територіальної громади»
Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.
Вартість проекту становить – 6,4 млн. грн, у т.ч. ДФРР – 4,1 млн грн, місцевий бюджет – 2,3 млн гривень.
Готовність об’єкта – 75%
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.
Проєкт «Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Незалежності, 27б в с. Павлівка Іваничівського району Волинської області під ЦНАП та адміністративний центр»
Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.
Вартість проекту становить – 7,4 млн. грн, у т.ч. ДФРР – 5,2 млн грн, місцевий бюджет – 2,2 млн гривень.
Готовність об’єкта – 80%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.
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Про це інформує Волинська ОДА.
Проєкт «школа I - III ступеня у с. Осівці Камінь-Каширського району – нобе будівництво» розпочали у 2016 року. Вартість проєкту становить – 75,5 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 62,7 млн грн, місцевий бюджет – 12,8 млн гривень. Готовність 80%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.
Проєкт «загальноосвітня школа I - III ступеня на 198 учнів в с. Любохини Старовижівського району - будівництво».
Реалізацію проєкту розпочали у 2011 року.
Вартість проєкту становить – 82,9 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 67,9 млн грн, місцевий бюджет – 15,0 млн гривень.
Готовність об’єкта – 78%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.
Проєкт «Турійська загальноосвітня школа I - III ступеня по вул. Володимирській, 1, в смт Турійськ Турійського району - капітальний ремонт та улаштування спортивного майданчика із штучним покриттям».
Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.
Вартість проєкту становить – 20,902 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 18,832 млн грн, місцевий бюджет – 2,069 млн гривень.
Будівельна готовність складає 47%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.
Проєкт «реконструкція школи та дитячого садка в с. Старосілля Іваничівського району».
Реалізацію проєкту розпочали у 2017 року.
Вартість проєкту становить – 6,306 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 5,62 млн грн, місцевий бюджет – 0,687 млн гривень.
Будівельна готовність складає 87%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.
Проєкт «підвищення якості медичного обслуговування населення Ратнівського району шляхом придбання томографа для Ратнівської центральної районної лікарні»
Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.
Вартість проєкту становить – 7,7 млн. грн., у т.ч. ДФРР – 6,557 млн грн, місцевий бюджет – 1,144 млн гривень.
Будівельна готовність складає 100%.
Об’єкт здано в експлуатацію.
Проєкт «реконструкція частини приміщень загальноосвітньої школи I - II ступеня під навчально-виховний комплекс у с. П'ятидні Устилузької об'єднаної міської територіальної громади»
Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.
Вартість проекту становить – 6,4 млн. грн, у т.ч. ДФРР – 4,1 млн грн, місцевий бюджет – 2,3 млн гривень.
Готовність об’єкта – 75%
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.
Проєкт «Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Незалежності, 27б в с. Павлівка Іваничівського району Волинської області під ЦНАП та адміністративний центр»
Реалізацію проєкту розпочали у 2018 року.
Вартість проекту становить – 7,4 млн. грн, у т.ч. ДФРР – 5,2 млн грн, місцевий бюджет – 2,2 млн гривень.
Готовність об’єкта – 80%.
Орієнтовно об’єкт буде введений в експлуатацію у грудні 2019 року.
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