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На Волині чоловік вкрав авто та врізався в паркан

На Волині чоловік вкрав авто та врізався в паркан
У селі на Волині молодик вкрав автомобіль ВАЗ 2105, заїхав на ньому в паркан й втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.

У п’ятницю, 15 листопада, пізно ввечері до поліції із заявою про викрадення автомобіля звернувся 27-річний житель села Метельне, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, автівку вкрав 24-річний житель села Пальче цього ж району. Поліцейські з’ясували, що правопорушник на викраденому автомобілі скоїв ДТП у селі Котів. Він врізався в паркан і втік з місця події.

Слідчі за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання, зокрема, у вигляді штрафу від 17 тис. грн. до 20 тис. 400 грн., або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Автомобіль поліцейські вилучили та передали його законному власникові.

Досудове розслідування триває.

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Теги: авто, крадіжка, паркан
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