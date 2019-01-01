У Луцьку посеред вулиці спіймали чоловіка з канабісом





Про це інформує пресслужба Військової частинм 1141 Національної гвардії України міста Луцька.



Так, 16 листопада о 17:15 під час несення служби з охорони громадського порядку по вулиці Чорновола, за будівлею Луцької міської лікарні нацгвардійці виявили зупинено підозрілу особу 1997 р.н..



Під час перевірки у чоловіка в пачці з-під сигарет знайшли та вилучили речовину рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожу на «канабіс» (приблизно 16 грам).



На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Незаконну речовину вилучили та направили на експертизу.

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