Судили прикордонницю, яка за хабар пустила через волинський кордон росіянку

На Волині за хабар та використання підроблених документів покарали прикордонницю.Відомо, 3 червня цього року за неправомірну вигоду в сумі 100 доларів США прикордонниця пропустила через державний кордон України з Білорусі в пункті пропуску «Пулемець» громадянку Російської Федерації, котра при собі не мала достатнього фінансового забезпечення та не могла підтвердити мету в’їзду в Україну,- інформує пресслужба прокуратури області.Окрім того, із травня по 19 серпня 2019 року вона постійно використовувала на підставі придбаних нею підроблених технічних паспортів та номерних знаків належні їй два легкових автомобіля, котрі не були зареєстровані в законному порядку та на які уповноваженими органами не видавались свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу офіційного зразка.Зазначають, що інспектор прикордонної служби щиро розкаялася у скоєному та активно сприяла розкриттю злочинів, відтак суд призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 1100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (18 700 грн), з позбавленням права 1 рік обіймати посади, пов’язані із державною та військовою службою.З роботи прикордонницю звільнили.