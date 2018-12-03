вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Судили прикордонницю, яка за хабар пустила через волинський кордон росіянку

Судили прикордонницю, яка за хабар пустила через волинський кордон росіянку
На Волині за хабар та використання підроблених документів покарали прикордонницю.

Відомо, 3 червня цього року за неправомірну вигоду в сумі 100 доларів США прикордонниця пропустила через державний кордон України з Білорусі в пункті пропуску «Пулемець» громадянку Російської Федерації, котра при собі не мала достатнього фінансового забезпечення та не могла підтвердити мету в’їзду в Україну,- інформує пресслужба прокуратури області.

Окрім того, із травня по 19 серпня 2019 року вона постійно використовувала на підставі придбаних нею підроблених технічних паспортів та номерних знаків належні їй два легкових автомобіля, котрі не були зареєстровані в законному порядку та на які уповноваженими органами не видавались свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу офіційного зразка.

Зазначають, що інспектор прикордонної служби щиро розкаялася у скоєному та активно сприяла розкриттю злочинів, відтак суд призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 1100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (18 700 грн), з позбавленням права 1 рік обіймати посади, пов’язані із державною та військовою службою.

З роботи прикордонницю звільнили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прикордонники, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку посеред вулиці спіймали чоловіка з канабісом
Сьогодні, 17:12
Судили прикордонницю, яка за хабар пустила через волинський кордон росіянку
Сьогодні, 17:06
Підозра на менінгококову інфекцію у луцького школяра не підтвердилась
Сьогодні, 16:57
У Луцьку водій Ford здійснював небезпечні маневри під час дорожнього руху. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
Відомо, коли запрацює школа на Волині, де батьки не пускали дітей на навчання
Сьогодні, 16:35
Схожі новини
Волинянин пропонував прикордонникам хабар, щоб налагодити незаконний бізнес. ФОТО Волинянин пропонував прикордонникам хабар, щоб налагодити незаконний бізнес. ФОТО
28 травень, 22:16
Іноземець намагався підкупити волинських прикордонників Іноземець намагався підкупити волинських прикордонників
13 травень, 12:41
На «Ягодині» викрили прикордонника-хабарника. ФОТО На «Ягодині» викрили прикордонника-хабарника. ФОТО
03 грудень, 2018, 12:31
В Устилузі чоловік намагався відкупитись від прикордонників В Устилузі чоловік намагався відкупитись від прикордонників
30 березень, 2018, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
У Луцьку посеред вулиці спіймали чоловіка з канабісом
Сьогодні, 17:12
 0
Судили прикордонницю, яка за хабар пустила через волинський кордон росіянку
Сьогодні, 17:06
 0
Підозра на менінгококову інфекцію у луцького школяра не підтвердилась
Сьогодні, 16:57
 0
У Луцьку водій Ford здійснював небезпечні маневри під час дорожнього руху. ВІДЕО
Сьогодні, 16:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿