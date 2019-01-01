У громаді на Волині відкрили новий ЦНАП. ФОТО

18 листопада у Вишнівська об'єднана територіальна громада Волинської області розпочав роботу новий Центр надання адміністративних послуг та два віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП, створені за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».Перший ЦНАП, створений за підтримки Програми у Волинській області, надаватиме мешканцям 18 населених пунктів громади 114 адміністративних послуг найнеобхідніших для ОТГ, включно з реєстрацією актів цивільного стану, місця проживання, земельними питаннями, послугами соціального захисту тощо, - повідомляєЗазначають, ЦНАП розміщується на першому поверсі новозбудованої адміністративної будівлі, для створення якої Вишнівська громада виділила понад 9 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Новий ЦНАП є доступним для людей з інвалідністю та обладнано дитячим куточком. Дизайн-проект для нового приміщення Центру розроблений експертами Програми «U-LEAD з Європою». Програма також облаштувала меблями та технікою шість робочих місць у Центрі.«Якісні та комфортні послуги доступні для всіх – це великий крок на шляху до сервісної держави і належного урядування, і ми дуже раді, що спільно з Вишнівською громадою зробили цей крок і тепер мешканці отримуватимуть сучасні послуги у новому ЦНАП та на віддалених робочих місцях. Перший в Волинській області ЦНАП, створений за підтримки Програми, це велика відповідальність, адже всі сусідні ОТГ будуть звертатися за порадою та досвідом. І ми впевнені, Вишнівська ОТГ впорається з цією задачею на відмінно і стане прикладом для наслідування», - зауважив, регіональний координатор Програми «U-LEAD з Європою».У рамках Програми, громада також стала учасником апробації рекомендацій ґендерного посібника «U-LEAD з Європою», під час якої експерти спільно зі співробітниками ЦНАП обрали найбільш корисні та цікаві рекомендації для їхнього ЦНАП та випробували їх на практиці. Також всі співробітники Центру пройшли навчання за 5-модульною системою щодо особливостей надання певних груп адміністративних послуг, роботи з клієнтами, ділової етики та інших важливих тем, з якими щодня стикається персонал належного ЦНАП., голова Вишнівської ОТГ, висловив подяку міжнародним партнерам та заявив: «Наша громада отримала чудову можливість створити новий сучасний ЦНАП, в якому кожен зможе отримати якісні в комфортних умовах. Завдяки новому Центру та двом віддаленим робочим місцям, послуги стануть доступнішими та ближчими до мешканців. Це результат спільних зусиль нашої громади та експертів Програми ULEAD з Європою: створення ЦНАП. Попереду у нас ще багато роботи, нових проєктів і якісних змін для благополуччя всієї Вишнівської ОТГ».Підтримка Програми продовжується і найближчим часом ЦНАП отримає доступ до сучасного програмного комплексу для автоматизації роботи – «Вулик», розробленого проєктом EGOV4UKRAINE в рамках «U-LEAD з Європою». Всі співробітники пройдуть навчання з роботи з «Вуликом».До кінця року у Волинській області запрацюють ще сім Центрів надання адміністративних послуг за підтримки Програми «U-LEAD з Європою».