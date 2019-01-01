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Метастази знайшли в спині та печінці: онкохворій жінці з Волині потрібні кошти на лікування

Метастази знайшли в спині та печінці: онкохворій жінці з Волині потрібні кошти на лікування
У 60-річної Надії Тимощук лікарі виявили метастази в спині та печінці. Для лікування жінку направили в Волинський обласний медичний центр онкології. Родина потребує фінансової допомоги.

Син Надії розповів, що його мама звернулась у Нововолинську міську лікарню із болем в спині, - пише Буг.

Жінка провела близько двох тижнів лікування в неврологічному відділенні та покращання не було. Після проведення КТ та УЗД у Надії виявили метастатичне ураження поперекового відділу хребта та метастази в печінці.

Для виявлення первинної пухлини раку та обстеження жінку направили в онкодиспансер. Через множинні метастази їй потрібне медикаментозне лікування, яке коштує десятки тисяч гривень, у рідних Надії таких коштів немає, тому вони звертаються по допомогу до небайдужих.

Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту “ПриватБанку” 4149 4991 1544 4042 – Тимощук Надія Євстафіїна.

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Теги: допомога, гроші, лікування, волинянка
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