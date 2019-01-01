Метастази знайшли в спині та печінці: онкохворій жінці з Волині потрібні кошти на лікування





Син Надії розповів, що його мама звернулась у Нововолинську міську лікарню із болем в спині, - пише



Жінка провела близько двох тижнів лікування в неврологічному відділенні та покращання не було. Після проведення КТ та УЗД у Надії виявили метастатичне ураження поперекового відділу хребта та метастази в печінці.



Для виявлення первинної пухлини раку та обстеження жінку направили в онкодиспансер. Через множинні метастази їй потрібне медикаментозне лікування, яке коштує десятки тисяч гривень, у рідних Надії таких коштів немає, тому вони звертаються по допомогу до небайдужих.



Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту “ПриватБанку” 4149 4991 1544 4042 – Тимощук Надія Євстафіїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 60-річної Надії Тимощук лікарі виявили метастази в спині та печінці. Для лікування жінку направили в Волинський обласний медичний центр онкології. Родина потребує фінансової допомоги.Син Надії розповів, що його мама звернулась у Нововолинську міську лікарню із болем в спині, - пише Буг Жінка провела близько двох тижнів лікування в неврологічному відділенні та покращання не було. Після проведення КТ та УЗД у Надії виявили метастатичне ураження поперекового відділу хребта та метастази в печінці.Для виявлення первинної пухлини раку та обстеження жінку направили в онкодиспансер. Через множинні метастази їй потрібне медикаментозне лікування, яке коштує десятки тисяч гривень, у рідних Надії таких коштів немає, тому вони звертаються по допомогу до небайдужих.Усі, хто має змогу фінансово допомогти родині, можуть переказати кошти на карту “ПриватБанку” 4149 4991 1544 4042 – Тимощук Надія Євстафіїна.

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