У Луцьку – вечірня аварія: зікнулись дві автівки
Сьогодні, 17:39
Дорожньо-транспортний інцидент за участю автомобілів Mercedes та Skoda трапився у Луцьку сьогодні, 18 листопада, близько 17:00.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці аварії.
Зі слів свідків ДТП, водійка транспортного засобу Skodа здійснювала маневр праворуч, виїжджаючи з вулиці Задворецької, однак зупинилася перед пішохідним переходом, аби пропустити пішоходів.
У той час водій автомобіля Mercedes, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у Skodа.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження середньої складності - постраждали бампери обох автомобілів.
На щастя, серед людей постраждалих немає.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці аварії.
Зі слів свідків ДТП, водійка транспортного засобу Skodа здійснювала маневр праворуч, виїжджаючи з вулиці Задворецької, однак зупинилася перед пішохідним переходом, аби пропустити пішоходів.
У той час водій автомобіля Mercedes, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у Skodа.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження середньої складності - постраждали бампери обох автомобілів.
На щастя, серед людей постраждалих немає.
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