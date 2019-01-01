У Луцьку – вечірня аварія: зікнулись дві автівки





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Зі слів свідків ДТП, водійка транспортного засобу Skodа здійснювала маневр праворуч, виїжджаючи з вулиці Задворецької, однак зупинилася перед пішохідним переходом, аби пропустити пішоходів.



У той час водій автомобіля Mercedes, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у Skodа.



Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження середньої складності - постраждали бампери обох автомобілів.



На щастя, серед людей постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортний інцидент за участю автомобілів Mercedes та Skoda трапився у Луцьку сьогодні, 18 листопада, близько 17:00.Про це повідомили очевидці аварії.Зі слів свідків ДТП, водійка транспортного засобу Skodа здійснювала маневр праворуч, виїжджаючи з вулиці Задворецької, однак зупинилася перед пішохідним переходом, аби пропустити пішоходів.У той час водій автомобіля Mercedes, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у Skodа.Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження середньої складності - постраждали бампери обох автомобілів.На щастя, серед людей постраждалих немає.

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