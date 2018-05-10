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На Волині злодій посеред ночі «обчистив» магазин

На Волині злодій посеред ночі «обчистив» магазин
В Шацьку невідомий вкрав з магазину гроші і продукти.

16 листопада о 8:00 год. до поліції надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що в Шацьку в магазині невідомий розбив вікно та вкрав гроші і продукти, - пише видання Район.Шацьк з посиланням на Шацьке відділення поліції.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що в нічний час доби невідома особа шляхом віджиму металопластикового вікна незаконно проникла в приміщення торгового залу магазину «Продукти», звідки таємно викрала кошти в сумі більше 6 тисяч гривень та продукти харчування.

За вказаним фактом матеріали внесено до ЄРДР за ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.


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Теги: крадіжка, гроші, магазин
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