На Волині злодій посеред ночі «обчистив» магазин
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В Шацьку невідомий вкрав з магазину гроші і продукти.
16 листопада о 8:00 год. до поліції надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що в Шацьку в магазині невідомий розбив вікно та вкрав гроші і продукти, - пише видання Район.Шацьк з посиланням на Шацьке відділення поліції.
Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що в нічний час доби невідома особа шляхом віджиму металопластикового вікна незаконно проникла в приміщення торгового залу магазину «Продукти», звідки таємно викрала кошти в сумі більше 6 тисяч гривень та продукти харчування.
За вказаним фактом матеріали внесено до ЄРДР за ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.
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16 листопада о 8:00 год. до поліції надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що в Шацьку в магазині невідомий розбив вікно та вкрав гроші і продукти, - пише видання Район.Шацьк з посиланням на Шацьке відділення поліції.
Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що в нічний час доби невідома особа шляхом віджиму металопластикового вікна незаконно проникла в приміщення торгового залу магазину «Продукти», звідки таємно викрала кошти в сумі більше 6 тисяч гривень та продукти харчування.
За вказаним фактом матеріали внесено до ЄРДР за ч.3 ст. 185 КК України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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