вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 листопада
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +4…+6 градусів, удень – +10…+12. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що зробили з трюфелем, якого нещодавно знайшли на Рівненщині
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 листопада
Сьогодні, 20:00
Волинянин на човні сіткою ловив рибу у заказнику. ФОТО
Сьогодні, 19:47
Лікар розповів, як одягатися в холод, щоб менше хворіти
Сьогодні, 19:38
На Волині шукають людей у поліцію. ВАКАНСІЇ ТА ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 19:17
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 17 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 17 листопада
16 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 листопада
15 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 листопада
14 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 листопада
12 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 1
Що зробили з трюфелем, якого нещодавно знайшли на Рівненщині
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянин на човні сіткою ловив рибу у заказнику. ФОТО
Сьогодні, 19:47
 0
Лікар розповів, як одягатися в холод, щоб менше хворіти
Сьогодні, 19:38
 0
Медіа
відео
1/8
﻿