Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 19 листопада
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +4…+6 градусів, удень – +10…+12. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах – без опадів за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі близько +4…+6 градусів, удень – +10…+12. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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