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У пункті пропуску «Доманове» в паливних баках авто знайшли контрабанду. ФОТО

У пункті пропуску «Доманове» в паливних баках авто знайшли контрабанду. ФОТО
Чималу кількість контрабандних цигарок, якими були набиті паливні баки автомобіля, виявили прикордонники Луцького загону.

Про це інформує пресслужба Держприкордонної служби України.

Інформацію про можливе незаконне переміщення тютюнових виробів завчасно отримали співробітники Управління внутрішньої та власної безпеки «Північ». Тож, коли в пункт пропуску «Доманове» прибув автомобіль Ford української реєстрації, яким чоловік прямував з Білорусі в Україну, охоронці кордону провели поглиблений огляд.

У результаті перевірки, за допомогою технічних засобів прикордонного контролю в паливних баках виявили 4210 пачок курива білоруського виробництва. Сигарети та транспортний засіб передали працівникам ДФС. Загальна сума оцінки конфіскату сягнула 200 тисяч гривень.

У пункті пропуску «Доманове» в паливних баках авто знайшли контрабанду. ФОТО
У пункті пропуску «Доманове» в паливних баках авто знайшли контрабанду. ФОТО

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Теги: луцький загін, прикордонники, контрабандні сигарети
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