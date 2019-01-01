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На Волині затримали лісового браконьєра-рецидивіста

На Волині затримали лісового браконьєра-рецидивіста
Учора, 17 листопада, ввечері у Торчинському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ» виявили самовільну порубку деревини цінної породи.

Завдяки оперативним злагодженим діям працівників державної лісової охорони та групи оперативного реагування підприємства вдалося затримати особу, яка вже неодноразово потрапляла в поле зору лісівників та правоохоронців, - йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.

Ним виявився житель села Карпилівка Ківерцівського району. Чоловік уже притягувався за подібні злочини, справи про самовільні порубки дубів з його участю передавалися у поліцію, зокрема і вчинені у лісових масивах ДП «Ківерцівське ЛГ».

"Ми неодноразово повідомляли про те, що на території Ківерцівського району (лісові масиви ДП «Ківерцівське ЛГ» та ДП «Цуманське ЛГ») діють злочинні групи, які займаються самовільною порубкою деревини цінної породи. Багатьох її учасників притягували до відповідальності. Деякі справи ще досі перебувають на вирішенні у судах. Проте враховуючи м’якість покарань, ці особи продовжують займатися незаконним промислом", - йдеться у повідомленні.

В зв’язку з цим у лісових масивах Ківерцівського району постійно ведеться посилене патрулювання.

Якщо громадянам стало щось відомо про діяльність «чорних» лісорубів чи вдалося виявити факти самовільної порубки, телефонуйте за цілодобовим номером (0332) 72 00 54. Подолати проблему можливо лише спільними зусиллями.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ківерцівський район, вирубка лісу
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