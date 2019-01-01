Волинянин на човні сіткою ловив рибу у заказнику. ФОТО





Так, склали чотири протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП та 22 - за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Оформили 21 акт виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 20 кг риби та 49 заборонених знарядь лову, - повідомляє



«У порушників вилучено 2 кг водних біоресурсів та 5 од. заборонених знарядь лову. Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 500 грн», - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Так, 17 листопада близько 6 години викрили мешканця села Залухів, який ловив рибу забороненим знаряддямм на території гідрологічного заказника «Залухівський». Порушник на човні за допомогою сітки виловив рибу 10 пліток. Інцидент стався на озері Святе Самарівської ОТГ Ратнівського району. Збитки, завдані водним біоресурсам, становлять 1 500 гривень.



На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди



Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.



Довідкова інформація



Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один екземпляр плітки становить 150 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період з 11 по 18 листопада 2019 року державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 47 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.Так, склали чотири протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП та 22 - за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Оформили 21 акт виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 20 кг риби та 49 заборонених знарядь лову, - повідомляє Волинський рибоохоронний патруль «У порушників вилучено 2 кг водних біоресурсів та 5 од. заборонених знарядь лову. Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 500 грн», - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруляТак, 17 листопада близько 6 години викрили мешканця села Залухів, який ловив рибу забороненим знаряддямм на території гідрологічного заказника «Залухівський». Порушник на човні за допомогою сітки виловив рибу 10 пліток. Інцидент стався на озері Святе Самарівської ОТГ Ратнівського району. Збитки, завдані водним біоресурсам, становлять 1 500 гривень.На особу оформили протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкодиНагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»:Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

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