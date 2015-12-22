Юні луцькі тенісистки - серед кращих на всеукраїнському турнірі





16-17 листопада в Ужгороді тривав всеукраїнський юнацький турнір, присвячений «Пам’яті тенісних зірок Закарпаття». У змаганнях взяли участь і луцькі спортсмени, - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Загалом у спортивному дійстві змагалися 60 юних тенісистів. Дві вихованки КЗ «ДЮСШ № 3 ЛМР», які тренуються під керівництвом тренера-викладача Юрія Труша теж мали змогу продемонструвати свою майстерність.



Так, Єлизавета Труш відзначилася хорошим рівнем підготовки і цілком закономірно тріумфувала серед дівчат до 14 років.



Серед молодших спортсменок до 10 років також точилася гостра боротьба, в якій луцька тенісистка Злата Піонтковська виборола бронзову медаль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дві представниці Луцька вдало виступили на всеукраїнському тенісному турнірі.16-17 листопада в Ужгороді тривав всеукраїнський юнацький турнір, присвячений «Пам’яті тенісних зірок Закарпаття». У змаганнях взяли участь і луцькі спортсмени, - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Загалом у спортивному дійстві змагалися 60 юних тенісистів. Дві вихованки КЗ «ДЮСШ № 3 ЛМР», які тренуються під керівництвом тренера-викладачатеж мали змогу продемонструвати свою майстерність.Так,відзначилася хорошим рівнем підготовки і цілком закономірно тріумфувала серед дівчат до 14 років.Серед молодших спортсменок до 10 років також точилася гостра боротьба, в якій луцька тенісисткавиборола бронзову медаль.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію