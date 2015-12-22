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Юні луцькі тенісистки - серед кращих на всеукраїнському турнірі

Юні луцькі тенісистки - серед кращих на всеукраїнському турнірі
Дві представниці Луцька вдало виступили на всеукраїнському тенісному турнірі.

16-17 листопада в Ужгороді тривав всеукраїнський юнацький турнір, присвячений «Пам’яті тенісних зірок Закарпаття». У змаганнях взяли участь і луцькі спортсмени, - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Загалом у спортивному дійстві змагалися 60 юних тенісистів. Дві вихованки КЗ «ДЮСШ № 3 ЛМР», які тренуються під керівництвом тренера-викладача Юрія Труша теж мали змогу продемонструвати свою майстерність.

Так, Єлизавета Труш відзначилася хорошим рівнем підготовки і цілком закономірно тріумфувала серед дівчат до 14 років.

Серед молодших спортсменок до 10 років також точилася гостра боротьба, в якій луцька тенісистка Злата Піонтковська виборола бронзову медаль.

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Теги: теніс, Луцьк
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