Юні луцькі тенісистки - серед кращих на всеукраїнському турнірі
Сьогодні, 21:56
Дві представниці Луцька вдало виступили на всеукраїнському тенісному турнірі.
16-17 листопада в Ужгороді тривав всеукраїнський юнацький турнір, присвячений «Пам’яті тенісних зірок Закарпаття». У змаганнях взяли участь і луцькі спортсмени, - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Загалом у спортивному дійстві змагалися 60 юних тенісистів. Дві вихованки КЗ «ДЮСШ № 3 ЛМР», які тренуються під керівництвом тренера-викладача Юрія Труша теж мали змогу продемонструвати свою майстерність.
Так, Єлизавета Труш відзначилася хорошим рівнем підготовки і цілком закономірно тріумфувала серед дівчат до 14 років.
Серед молодших спортсменок до 10 років також точилася гостра боротьба, в якій луцька тенісистка Злата Піонтковська виборола бронзову медаль.
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16-17 листопада в Ужгороді тривав всеукраїнський юнацький турнір, присвячений «Пам’яті тенісних зірок Закарпаття». У змаганнях взяли участь і луцькі спортсмени, - повідомляє департамент сім`ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Загалом у спортивному дійстві змагалися 60 юних тенісистів. Дві вихованки КЗ «ДЮСШ № 3 ЛМР», які тренуються під керівництвом тренера-викладача Юрія Труша теж мали змогу продемонструвати свою майстерність.
Так, Єлизавета Труш відзначилася хорошим рівнем підготовки і цілком закономірно тріумфувала серед дівчат до 14 років.
Серед молодших спортсменок до 10 років також точилася гостра боротьба, в якій луцька тенісистка Злата Піонтковська виборола бронзову медаль.
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