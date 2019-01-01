На Волині побував представник Польської православної церкви. ФОТО
Сьогодні, 22:26
У місті Володимир-Волинський побував архієрей Польської православної церкви єпископ Гайновський Павел.
17 листопада він разом із митрополитом Володимир–Волинським і Ковельським Володимиром відслужив літургію в Успенському кафедральному соборі Володимира-Волинського, - про це повідомляє прес-служба Володимир-Волинської єпархії УПЦ.
Єпископ Гайновський Павел, прибув з метою підтримати Українську Православну Церкву і засвідчити свою з нею єдність.
Після Богослужіння владика Павел висловив слова подяки та підтримки українському православному народу і наголосив, що у молитві, спасіння отримає кожен, хто йде до Бога.
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17 листопада він разом із митрополитом Володимир–Волинським і Ковельським Володимиром відслужив літургію в Успенському кафедральному соборі Володимира-Волинського, - про це повідомляє прес-служба Володимир-Волинської єпархії УПЦ.
Єпископ Гайновський Павел, прибув з метою підтримати Українську Православну Церкву і засвідчити свою з нею єдність.
Після Богослужіння владика Павел висловив слова подяки та підтримки українському православному народу і наголосив, що у молитві, спасіння отримає кожен, хто йде до Бога.
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