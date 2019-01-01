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На Волині побував представник Польської православної церкви. ФОТО

На Волині побував представник Польської православної церкви. ФОТО
У місті Володимир-Волинський побував архієрей Польської православної церкви єпископ Гайновський Павел.

17 листопада він разом із митрополитом Володимир–Волинським і Ковельським Володимиром відслужив літургію в Успенському кафедральному соборі Володимира-Волинського, - про це повідомляє прес-служба Володимир-Волинської єпархії УПЦ.

Єпископ Гайновський Павел, прибув з метою підтримати Українську Православну Церкву і засвідчити свою з нею єдність.

Після Богослужіння владика Павел висловив слова подяки та підтримки українському православному народу і наголосив, що у молитві, спасіння отримає кожен, хто йде до Бога.

На Волині побував представник Польської православної церкви. ФОТО
На Волині побував представник Польської православної церкви. ФОТО
На Волині побував представник Польської православної церкви. ФОТО
На Волині побував представник Польської православної церкви. ФОТО
На Волині побував представник Польської православної церкви. ФОТО

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, УПЦ
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