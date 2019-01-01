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Показали ТОП-5 голів волинських футзалістів. ВІДЕО

Показали ТОП-5 голів волинських футзалістів. ВІДЕО
На Волині стартував чемпіонат області з футзалу. У рамках першого туру цих змагань відбулося багато цікавих протистоянь.

Потішили вболівальників і красиві голи, підбірку яких і оприлюднили на сторінці Асоціації футзалу Волинської області.

Так, до ТОП-5 увійшли забиті м`ячі Романа Москвича, Антона Дригульського, Олександра Повідзьона, Богдана Турчика та Богдана Гринчука.


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Теги: Волинь, футзал
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