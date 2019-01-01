Показали ТОП-5 голів волинських футзалістів. ВІДЕО





Потішили вболівальників і красиві голи, підбірку яких і оприлюднили на сторінці Асоціації футзалу Волинської області.



Так, до ТОП-5 увійшли забиті м`ячі Романа Москвича, Антона Дригульського, Олександра Повідзьона, Богдана Турчика та Богдана Гринчука.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині стартував чемпіонат області з футзалу. У рамках першого туру цих змагань відбулося багато цікавих протистоянь.Потішили вболівальників і красиві голи, підбірку яких і оприлюднили на сторінці Асоціації футзалу Волинської області.Так, до ТОП-5 увійшли забиті м`ячіта

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