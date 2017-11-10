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Двоє людей написали радіодиктант національної єдності без помилок

Двоє людей написали радіодиктант національної єдності без помилок
Лише двоє учасників радіодиктанту національної єдності написали його без жодної помилки.

Про це повідомило Українське радіо.

Як відомо, 8 листопада, об 11:00 тисячі слухачів Українського радіо разом написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Акцію наживо транслювали і в ефірі суспільного телеканалу «UA: Перший». Традиційно диктант начитав педагог, радіоведучий, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко.


Так, без помилок написав диктант Роман Бабюк та учениця 6-а класу Тур’я-Реметівської ЗОШ, із Закарпаття Анастасія Швець.

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Теги: диктант
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