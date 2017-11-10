Двоє людей написали радіодиктант національної єдності без помилок





Про це повідомило Українське радіо.



Як відомо, 8 листопада, об 11:00 тисячі слухачів Українського радіо разом написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.



Акцію наживо транслювали і в ефірі суспільного телеканалу «UA: Перший». Традиційно диктант начитав педагог, радіоведучий, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко.





Так, без помилок написав диктант Роман Бабюк та учениця 6-а класу Тур’я-Реметівської ЗОШ, із Закарпаття Анастасія Швець.



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