Двоє людей написали радіодиктант національної єдності без помилок
18 листопад, 23:34
Лише двоє учасників радіодиктанту національної єдності написали його без жодної помилки.
Про це повідомило Українське радіо.
Як відомо, 8 листопада, об 11:00 тисячі слухачів Українського радіо разом написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.
Акцію наживо транслювали і в ефірі суспільного телеканалу «UA: Перший». Традиційно диктант начитав педагог, радіоведучий, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко.
Так, без помилок написав диктант Роман Бабюк та учениця 6-а класу Тур’я-Реметівської ЗОШ, із Закарпаття Анастасія Швець.
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Про це повідомило Українське радіо.
Як відомо, 8 листопада, об 11:00 тисячі слухачів Українського радіо разом написали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.
Акцію наживо транслювали і в ефірі суспільного телеканалу «UA: Перший». Традиційно диктант начитав педагог, радіоведучий, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко.
Так, без помилок написав диктант Роман Бабюк та учениця 6-а класу Тур’я-Реметівської ЗОШ, із Закарпаття Анастасія Швець.
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