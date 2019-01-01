Зняли всі прилади і залатали дірку: Росія повертає Україні захоплені кораблі

Росія повертає захоплені у 2018 році українські кораблі.Про це повідомляє Прес-центр Командування Військово-Морських СилЗбройних Сил УкраїниТак, станом на 13:00 українські катери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» прямували додому.18 листопада в акваторії Чорного Моря розпочався процес, щодо повернення українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксиру «Яни Капу». Українські буксири «Тітан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувальне судно «Сапфір» разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України.Як повідомив виданню Gazeta.ua військово-морський експерт, росіяни зняли з наших кораблів усі прилади і технічні засоби, які можуть цікавити розвідку РФ. Зокрема мова йде про радіостанції."В Росії кажуть, що ця техніка є речовим доказом. Насправді хочуть використовувати її проти наших військово-морських сил. Проте радіостанції Харріс, якими оснащені українські кораблі, запрограмовані таким чином, щоб їх не могли використовувати сторонні. Тому особливого зиску від цієї техніки Москва не отримає", - вважає експерт.За словами експерта, РФ таким чином просто перестраховується."Вони навіть залатали дірку від російського снаряду на катері "Бердянськ". Вистрілили по нашому кораблю під час захоплення. Переживають, що діра могла б стати черговим речовим доказом проти Кремля", - додає Володимир Заблодський.