Зняли всі прилади і залатали дірку: Росія повертає Україні захоплені кораблі
Сьогодні, 00:16
Росія повертає захоплені у 2018 році українські кораблі.
Про це повідомляє Прес-центр Командування Військово-Морських Сил
Збройних Сил України
Так, станом на 13:00 українські катери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» прямували додому.
18 листопада в акваторії Чорного Моря розпочався процес, щодо повернення українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксиру «Яни Капу». Українські буксири «Тітан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувальне судно «Сапфір» разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України.
Як повідомив виданню Gazeta.ua військово-морський експерт Володимир Заблоцький, росіяни зняли з наших кораблів усі прилади і технічні засоби, які можуть цікавити розвідку РФ. Зокрема мова йде про радіостанції.
"В Росії кажуть, що ця техніка є речовим доказом. Насправді хочуть використовувати її проти наших військово-морських сил. Проте радіостанції Харріс, якими оснащені українські кораблі, запрограмовані таким чином, щоб їх не могли використовувати сторонні. Тому особливого зиску від цієї техніки Москва не отримає", - вважає експерт.
За словами експерта, РФ таким чином просто перестраховується.
"Вони навіть залатали дірку від російського снаряду на катері "Бердянськ". Вистрілили по нашому кораблю під час захоплення. Переживають, що діра могла б стати черговим речовим доказом проти Кремля", - додає Володимир Заблодський.
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Про це повідомляє Прес-центр Командування Військово-Морських Сил
Збройних Сил України
Так, станом на 13:00 українські катери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» прямували додому.
18 листопада в акваторії Чорного Моря розпочався процес, щодо повернення українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксиру «Яни Капу». Українські буксири «Тітан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувальне судно «Сапфір» разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України.
Як повідомив виданню Gazeta.ua військово-морський експерт Володимир Заблоцький, росіяни зняли з наших кораблів усі прилади і технічні засоби, які можуть цікавити розвідку РФ. Зокрема мова йде про радіостанції.
"В Росії кажуть, що ця техніка є речовим доказом. Насправді хочуть використовувати її проти наших військово-морських сил. Проте радіостанції Харріс, якими оснащені українські кораблі, запрограмовані таким чином, щоб їх не могли використовувати сторонні. Тому особливого зиску від цієї техніки Москва не отримає", - вважає експерт.
За словами експерта, РФ таким чином просто перестраховується.
"Вони навіть залатали дірку від російського снаряду на катері "Бердянськ". Вистрілили по нашому кораблю під час захоплення. Переживають, що діра могла б стати черговим речовим доказом проти Кремля", - додає Володимир Заблодський.
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